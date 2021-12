Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tesla ha annunciato un richiamo volontario di quasi mezzo milione di veicoli a causa di potenziali guasti nel suo sistema di chiusura del bagagliaio. Se ti stai chiedendo cosa sta succedendo, se il tuo veicolo è interessato e cosa fare in caso affermativo, ecco tutto ciò che devi sapere.

Come riportato per la prima volta da Barron's , Tesla ha emesso un richiamo volontario per tutti i veicoli Model 3 rilasciati tra il 2017 e il 2020, nonché per alcuni veicoli Model S tra il 2014 e il 2021. Tesla ha affermato che l'apertura e la chiusura del bagagliaio del Model 3 potrebbe danneggiare il cavo cablaggio che collega la telecamera per la retromarcia e che ciò potrebbe causare un guasto improvviso della telecamera. Per quanto riguarda la Model S, il suo problema impedisce potenzialmente al bagagliaio anteriore di bloccarsi completamente.

Il richiamo della Model S è particolarmente grave perché il problema riguarda il bagagliaio anteriore. Apparentemente, "il gruppo di chiusura del bagagliaio anteriore potrebbe essere disallineato, impedendo l'innesto del fermo del cofano secondario", ha dichiarato Tesla alla National Highway Traffic Safety Administration in un documento ufficiale.

In altre parole, se la tua Model S ha il difetto, se il bagagliaio si aprisse durante la guida potrebbe ostruire la visuale della strada.

Secondo i documenti che Tesla ha recentemente inviato alla National Highway Traffic Safety Administration, ci sono 475.318 veicoli Tesla soggetti al richiamo volontario. Questi veicoli sono costituiti da 356.309 auto Model 3 e 119.109 auto Model S. Tuttavia, Tesla ha stimato che solo l'1 percento delle auto Model 3 richiamate e il 14% delle auto Model S richiamate presenteranno effettivamente i difetti.

Tesla ha una pratica pagina web qui a cui puoi accedere e inserire il tuo numero di identificazione del veicolo (VIN) a 17 cifre per ottenere le informazioni più recenti su eventuali richiami aperti che si applicano al tuo veicolo Tesla. Ha anche una directory qui per tutte le informazioni relative ai richiami aperti sui veicoli Tesla.

Se porti la tua Tesla Model 3 in un centro di assistenza, Tesla ha promesso di installare gratuitamente un nuovo cablaggio e una protezione della guida. È possibile individuare il centro di assistenza Tesla più vicino utilizzando l'elenco online di Tesla qui.

Il difetto della Model S è un problema di disallineamento piuttosto che un componente danneggiato, quindi Tesla pensa che il riposizionamento del fermo in un centro di assistenza risolverà il problema. È possibile individuare il centro di assistenza Tesla più vicino utilizzando l'elenco online di Tesla qui.