Subaru svela due concept car, tra cui un'auto da corsa STI E-RA

(Pocket-lint) - Subaru ha presentato due concept car elettrici al Tokyo Auto Salon, inclusa un'auto da corsa completamente elettrica.

Chiamato STI E-RA Concept , offre 1.073 cavalli di potenza totale grazie a quattro motori Yamaha con controllo individuale e torque vectoring.

L'EV a trazione integrale racchiude anche una batteria da 60 kWh. Nonostante quella batteria relativamente piccola, la casa automobilistica giapponese punta a un tempo sul giro del Nurburgring di 6 minuti e 40 secondi nel 2023 con la sua prima auto da corsa completamente elettrica e prevede persino di iniziare i test sui circuiti giapponesi quest'anno.

Sempre a Tokyo, l'azienda ha presentato una Solterra STI Concept, una potenziale variante sportiva del suo crossover elettrico. Aggiunge uno spoiler sul tetto, spoiler sulla gonna e altre personalizzazioni delle prestazioni. Accenti rossi compaiono anche sulle minigonne laterali, sul paraurti posteriore e su un raggio dei cerchi a cinque razze.

Entrambi questi concetti sono il prodotto della filiale del motorsport Subaru Tecnica International del marchio giapponese. Tieni presente che Subaru è considerevolmente in ritardo per la festa dei veicoli elettrici, soprattutto rispetto ad altri pesi massimi di case automobilistiche come VW e Mercedes.

Scritto da Maggie Tillman.