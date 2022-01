Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony sta prendendo davvero molto sul serio questa impresa di auto elettriche. Il colosso tecnologico giapponese non solo ha rivelato il suo concetto di SUV S-Vision 02 al CES 2022 , a seguito del suo concetto di S-Vision due anni prima , ma ha anche rivelato che si muoverà per commercializzare nel settore sotto Sony Mobility Inc.

Esatto, Sony sta davvero per iniziare a produrre auto elettriche - e di questo passo potrebbe essere molto prima di quanto pensi, data l'accelerazione in appena due anni - nel tentativo di affrontare artisti del calibro di Tesla a il suo stesso gioco. L'S-Vision 02, nella foto dallo show floor, ha una familiarità visiva, questo è certo.

Il presidente, presidente e CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, ha rivelato il concetto, insieme al veicolo S-Vision originale, affermando che "l'entusiasmo che abbiamo ricevuto dopo ... il Vision-S ci ha davvero incoraggiato a considerare ulteriormente come possiamo portare creatività e tecnologia per cambiare l'esperienza di [mobilità]", ha detto Yoshida.

"L'S-Vision 02 è stato sviluppato su basi di sicurezza, adattabilità e intrattenimento. La sicurezza è stata la nostra priorità numero uno nella creazione di un'esperienza di mobilità confortevole e questo non è cambiato con la costruzione di questo SUV. [Ha] un totale di 40 sensori installati all'interno e all'esterno del veicolo per monitorare la sicurezza."

Non confondiamo Sony Mobility con Sony Mobile , eh? Dato come sta andando quest'ultimo, speriamo che Sony si impegni in tutti i posti giusti per rendere il suo sforzo automobilistico un vero successo in uno spazio di mercato sempre occupato.