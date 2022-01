Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - C'è una nuova Skoda Enyaq in forma di coupé, la Enyaq Coupe iV, giustamente chiamata, che porta quella linea del tetto inclinata e l'aspetto snello alla linea di SUV crossover completamente elettrici.

Vuoi dargli un'occhiata prima? Bene, sei nel posto giusto, dato che Skoda solleverà il coperchio sul suo ultimo l'ultimo giorno di gennaio. Ecco come guardare e cosa aspettarsi.

Skoda solleverà il telo dalla nuova coupé elettrica lunedì 31 gennaio affinché il mondo lo veda. Ecco gli orari per le diverse località:

Regno Unito - 15:00 GMT

Europa - 16:00 CET

Costa orientale USA - 10:00 EST

Costa occidentale degli Stati Uniti - 07:00 PST

Speriamo di avere un collegamento diretto al video su Pocket-lint prima della data di lancio.

Fino ad allora, Skoda sta prendendo in giro video per rappresentare i pilastri fondamentali dell'auto - sostenibilità, tecnologia, ispirazione, passione - come una serie di quattro video sul suo mini-sito Enyaq Coupe .

Per il lancio in sé, la cosa migliore è guardare sul canale YouTube ufficiale di Skoda .

Lo schizzo in cima alla pagina, come rivelato per la prima volta a metà gennaio, ti dà una buona idea di come sarà la Coupé. Si tratta, ovviamente, di quella linea del tetto inclinata, che conferisce al modello coupé una distinzione rispetto al suo fratello Enyaq standard.

Siamo rimasti molto colpiti dal prezzo e dalle prestazioni dell'Enyaq originale quando l'abbiamo recensito nell'aprile del 2020 . L'EV di nuova concezione dovrebbe prendere gran parte di quella bontà, ma "sportivizza" in qualche modo il pacchetto, portando un po' di stile in più - e probabilmente un po' più di costo.

Tutti i dettagli sui prezzi e le differenze fondamentali tra Enyaq ed Enyaq Coupe saranno, ovviamente, dettagliati il 31 gennaio 2022. Guarda questo spazio...

Scritto da Mike Lowe.