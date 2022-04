Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha lanciato la sua funzione Digital Car Key nel 2021 con la serie Samsung Galaxy S21, ma la funzione era supportata solo su una macchina - la Genesis GV60.

L'azienda sudcoreana ha ora aggiunto BMW e Kia alla sua lista di veicoli supportati, permettendo a coloro che hanno un telefono Galaxy compatibile, un'auto supportata e una regione supportata, la possibilità di bloccare o sbloccare la loro auto con il loro smartphone.

Digital Car Key permette anche funzioni come l'avvio del motore, l'apertura del bagagliaio, la regolazione dei sedili e degli specchietti e l'assegnazione dell'auto a un amico o a un membro della famiglia per un periodo di tempo specifico, come offre anche Apple CarKey.

Secondo il documento di supporto di Samsung Digital Car Key, i modelli BMW serie 1 a 8 sono ora compatibili con la tecnologia, insieme alla serie X5 a X7, Z4, i4, iX3 e iX. Anche la Niro di Kia è supportata, così come la Genesis G90. I modelli BMW e Kia usano NFC per comunicare, mentre i modelli Genesis usano sia NFC che la tecnologia a banda ultra larga (UWB).

Insieme ad un'auto compatibile, però, dovrai anche avere un recente dispositivo Samsung Galaxy che supporti la funzione, il che significa che avrai bisogno del Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Fold 3 o Z Flip 3.

Pronto per le cattive notizie? Al momento, la funzione Digital Car Key di Samsung è disponibile solo per quelli in Corea del Sud, anche se si spera che si diffonda presto in tutto il mondo.

Scritto da Britta O'Boyle.