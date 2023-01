La Rolls-Royce ha presentato la sua prima auto completamente elettrica, la Spectre. Ed è splendida come ci si aspetta che sia.

Annunciata con una data di consegna ai clienti prevista per il quarto trimestre del 2023, la Rolls-Royce Spectre è la prima di una linea di auto elettriche che vedrà l'intera gamma di prodotti dell'azienda abbandonare i motori a combustione interna entro la fine del 2030. Nel caso di quest'auto, Rolls afferma che sta creando una classe di auto del tutto originale, la Ultra-Luxury Electric Super Coupé. Ma a prescindere dalla classe di appartenenza, la Spectre è un veicolo di bell'aspetto.

Dal punto di vista anteriore, Rolls-Royce afferma che la disposizione dei fari sdoppiati di quest'auto è intersecata dalla griglia più ampia mai posta su un'auto che porta il marchio, a quanto pare. Questo è notevole se si considera che dietro non c'è un motore da tenere al fresco. Non che la mancanza di un motore renda questa vettura lenta: la Spectre è in grado di scattare da 0 a 62 km/h in soli 4,5 secondi, un numero impressionante se si considera il peso a vuoto di 2.975 kg. Il merito è del sistema a doppio motore che offre 585 CV e 664 Nm di potenza.

Come ci si aspetta da una Rolls-Royce, per entrare nell'auto è necessario utilizzare le porte posteriori incernierate e, una volta dentro, è tutto un lusso. Con un'autonomia di 320 miglia, vorrete stare comodi tra una ricarica e l'altra, e ci riuscirete. Secondo quanto riferito dagli ingegneri, guidare la Spectre è come guidare una "Rolls-Royce in alta definizione", il che sembra decisamente impressionante.

Per quanto riguarda l'infotainment, c'è un nuovo sistema chiamato Spirit, compatibile con un'applicazione telefonica Whispers che include il controllo remoto dei vari aspetti dell'auto, compresi i dati di viaggio e del veicolo. Sembra anche che gli automobilisti saranno in grado di personalizzare le caratteristiche digitali della loro auto, con Rolls-Royce che aggiungerà la personalizzazione al di là dell'aspetto dell'auto.

Detto questo, quanto costerà quest'auto? Al momento nessuno lo sa. Ma come molte cose nella vita, se dovete chiedere quanto costa, probabilmente non fa per voi.