Ring Car Cam è la tanto attesa telecamera da cruscotto del marchio

(Pocket-lint) - Ring sta espandendo la sua linea di prodotti di sicurezza al di là della casa, con l'annuncio della Ring Car Cam, la prima telecamera da cruscotto del marchio di proprietà di Amazon.

Il dispositivo è dotato di due telecamere HD rivolte verso la parte anteriore e posteriore. Come i campanelli video Ring e altri prodotti, possono iniziare a registrare quando viene rilevato un movimento, per aiutare a prevenire effrazioni e furti in auto. È presente anche la visione notturna, in modo da garantire una protezione 24 ore su 24. Il supporto di Alexa consente di avviare la registrazione mentre si è a casa.

Il supporto di Alexa consente di avviare la registrazione durante la guida semplicemente dicendo "Alexa, registra". La Car Cam catturerà i video per un massimo di 20 minuti e li salverà localmente sul dispositivo. La funzione Traffic Stop invia automaticamente le registrazioni al cloud se si sottoscrive il nuovo servizio Protect Go di Ring.

Il costo è di 6 dollari al mese o di 60 dollari per un anno intero e comprende anche la visualizzazione dei video in diretta, la connessione via LTE per la videocamera e la possibilità di scaricare e condividere i video.

L'applicazione Ring per Android e iPhone viene utilizzata per controllare la videocamera e ne traccia anche la posizione tramite GPS.

La Ring Car Cam è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 199,99 dollari. Il prezzo cambierà dopo il periodo di preordine (che terminerà il 31 gennaio 2023), passando a 249,99 dollari.

Al momento è venduta solo per il mercato statunitense, anche se questo potrebbe cambiare in futuro.

Scritto da Rik Henderson.