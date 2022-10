Le piattaforme automotive Snapdragon di Qualcomm alimenteranno la Volvo EX90

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il produttore di chip Qualcomm ha annunciato che le sue piattaforme Snapdragon Automotive alimenteranno la Volvo EX90, il più grande veicolo elettrico dell'azienda svedese.

L'annuncio di Qualcomm precede quello della Volvo EX90, previsto per il 9 novembre 2022, ma non significa che dobbiamo aspettare per conoscere la tecnologia che alimenterà quello che sarà sicuramente un veicolo elettrico di lusso. Qualcomm afferma che le sue Automotive Platforms alimenteranno non uno ma due schermi: uno sarà utilizzato per navigare tra le mappe, i media e i contatti telefonici su un grande schermo, mentre l'altro si troverà dietro il volante.

Lo schermo secondario gestirà tutte le informazioni di guida abituali, comprese le informazioni di guida, la navigazione e altro ancora, ha dichiarato Qualcomm tramite un comunicato stampa.

Le immagini condivise da Qualcomm mostrano un'interfaccia che appare immediatamente familiare ai conducenti di Tesla e non sorprende che la Volvo EX90 sarà dotata di tecnologia di guida autonoma. Proprio come tutte le altre auto, però, il nuovo SUV di Volvo dovrà rispettare le norme locali in materia.

Naturalmente dovremo aspettare la presentazione ufficiale della Volvo EX90 per saperne di più non solo sul sistema di intrattenimento ma anche sull'auto stessa. Ci aspettiamo che sia grande, questo è certo. Ma c'è molto di più da sapere dopo l'annuncio del 9 novembre. Ci hanno già detto di aspettarci un sistema di sensori all'avanguardia per una copertura completa a 360 gradi, ma quanto funzionerà effettivamente nella pratica è qualcosa che dovremo aspettare e vedere.

Scritto da Oliver Haslam.