Chassis digitale Qualcomm: l'alimentazione delle auto del futuro

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Da diversi anni aziende come Qualcomm parlano di come vogliono essere attori nel settore automobilistico. Poiché le auto stanno diventando più tecnologiche, sia in termini di guida che di sistemi di intrattenimento che offrono, è necessaria più potenza.

Qualcomm ha parlato spesso dell'evoluzione del suo "telaio digitale". In un mondo in cui il telaio è normalmente il cuore d'acciaio dell'auto, puoi pensare a questi sistemi come al cuore tecnologico dell'auto.

Di recente sono stati aggiunti da Qualcomm il cloud-as-a-service, la telematica integrata e l'aggiornamento del Wi-Fi a 6E nell'ultimo aggiornamento.

Thierry Cammal - direttore generale dei laboratori software Renault - parlando al fianco di Enrico Salvatori - presidente di Qualcomm Europe - al MWC 2022 ha spiegato che in passato le auto utilizzavano molte centraline elettroniche (centraline elettroniche) per le singole funzioni.

Il passaggio a uno chassis digitale vede il passaggio da molte ECU a meno chip con molta più potenza, ed è qui che entra in gioco Qualcomm.

Questo può essere essenzialmente diviso in due sezioni: l'hardware per controllare la guida dell'auto e l'hardware per controllare i sistemi di infotainment.

Cammal ha sottolineato che il cambiamento richiedeva il passaggio a un "approccio definito dal software", ma che ha visto un completo cambiamento di approccio per le auto moderne, come la nuova Renault Megane elettrica o la Cadillac Lyriq.

Qualcomm è in grado di fornire l'hardware che copre molti sistemi, compresi i display sempre più grandi per conducenti e passeggeri, sistemi di visualizzazione head-up inclusi quelli che offrono sovrapposizioni di realtà aumentata, specchi digitali, sistemi audio multizona, rilevamento dei segnali e molto altro ancora.

Poi c'è la fornitura di una connessione 5G al mondo esterno per connettere il cloud all'auto per cose come il traffico e in futuro per supportare il controllo della guida autonoma, oltre a fornire un hotspot per la connessione dei passeggeri.

Poi hai l'hardware per le effettive funzioni di guida e cose come gli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida).

"Noi, la casa automobilistica, dobbiamo controllare il software", afferma Cammal, prima di continuare dicendo che il software ora rappresenta molto del valore dell'auto.

Avere un approccio basato su software significa che il produttore può aggiungere funzioni, perfezionare i sistemi e aggiungere valore alle auto oltre il punto vendita. Cammal ha sottolineato che ciò potrebbe significare che il valore residuo di un'auto potrebbe essere mantenuto più a lungo, perché c'è più libertà di mantenere le auto aggiornate.

Questo è qualcosa che abbiamo visto da Tesla , dove il software gioca un ruolo enorme nell'esperienza, ed è anche una forza trainante dietro l'utilizzo di display anziché pulsanti per tutto: puoi aggiornare un'interfaccia utente da remoto e modificare un'esperienza o aggiungere un servizio, che non è possibile dove tutto ha un pulsante hardware definito.

Qualcomm afferma che esiste una pipeline di ordini superiore a $ 13 miliardi, quindi puoi aspettarti di sentire molto di più sul coinvolgimento di Qualcomm nel settore automobilistico. Potresti non sapere che la tua auto funziona su hardware Qualcomm, ma ci sono buone probabilità che lo sia.

Scritto da Chris Hall.