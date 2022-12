La Polestar 2 ottiene un aumento di velocità senza un abbonamento simile a quello della Merc.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Polestar ha annunciato che offrirà ai clienti la possibilità di aggiornare la propria Polestar 2 con 68 CV e 15 Nm di coppia in più al costo di 1.195 dollari e senza alcun abbonamento.

La mossa, disponibile solo per i clienti Polestar negli Stati Uniti e in Canada - almeno inizialmente - costerà una tantum meno di 1.200 dollari. Si dà il caso che questa sia la cifra che Mercedes-Benz ha recentemente chiesto ai suoi automobilisti EV di versare ogni anno per ottenere un aumento di velocità.

L'aggiornamento è disponibile sulla versione a doppio motore a lungo raggio della Polestar 2. L'azienda ha dichiarato che "l'aggiornamento aggiunge 68 cavalli e 15 lb.-ft di coppia agli attuali 408 cavalli e 487 lb.-ft di coppia prodotti dal gruppo propulsore a doppio motore, per una potenza totale di 476 cavalli e 502 lb.-ft".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'azienda continua dicendo che i conducenti possono aspettarsi un'esperienza più sportiva come risultato dell'aggiornamento, con un tempo da 0 a 100 miglia all'ora ridotto a soli 4,2 secondi. Si tratta di un lieve miglioramento rispetto ai già sbalorditivi 4,5 secondi, ma è comunque ben accetto. La differenza maggiore si registra tuttavia alle velocità in cui è probabile che si debba sorpassare qualcuno, con un vantaggio maggiore per le velocità comprese tra 44 e 80 miglia orarie.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Il costo forfettario una tantum è chiaramente una frecciatina a Mercedes-Benz, che di recente ha chiesto ai clienti di pagare 1.200 dollari all'anno per beneficiare di miglioramenti di potenza simili. Il contributo si applica ai veicoli Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC e Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATIC.

Scritto da Oliver Haslam.