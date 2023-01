Polestar ha tolto le coperture alla Polestar 3 e il marchio si sposta nel territorio dei SUV. Dopo che la Polestar 2 è stata ampiamente apprezzata, la prossima mossa è quella di entrare nel settore dei SUV di medie dimensioni, ampiamente conteso, nella fascia di lusso del mercato.

Polestar è un marchio completamente elettrico, che prende il nome dal ramo prestazioni di Volvo, ma ora sotto l'ombrello del marchio madre Geely. Il modello precedente si posizionava come berlina executive e il nuovo modello estenderà l'appeal a coloro che desiderano un SUV familiare premium.

Ciò che distingue la Polestar 3 dagli altri SUV è il livello di geekery che porta con sé, come le scritte sulla carrozzeria e gli angoli intorno ai fari e all'ala aerodinamica anteriore. C'è una forte dose di fantascienza in tutto questo, come se si trattasse di un'auto del futuro.

E la tecnologia non si ferma qui, perché Polestar spiega nei dettagli cosa alimenta tutto ciò che c'è a bordo: c'è il computer centrale Nvidia Drive, che gestisce i dati che l'auto raccoglie da tutti i suoi sensori, utilizzando l'intelligenza artificiale per gestire le funzioni di assistenza alla guida.

Si tratta di cinque moduli radar, cinque telecamere esterne, 12 sensori esterni a ultrasuoni, moduli radar interni per la sicurezza e telecamere per monitorare la vigilanza e il benessere del conducente.

Il Pilot Pack opzionale (di serie per la prima edizione) preparerà l'auto alla guida autonoma, aggiungendo altro hardware per fornire un'immagine accurata dell'ambiente 3D circostante l'auto.

Il sistema di infotainment si basa sulla piattaforma Snapdragon Cockpit - parte dello Snapdragon Digital Chassis - mentre l'interfaccia utente è Android Automotive, con un display centrale da 14,5 pollici.

Per quanto riguarda l'auto vera e propria, c'è un'enorme batteria da 111 kWh (107 kWh utilizzabili), che supporta una ricarica fino a 250 kW e si dice possa garantire un'autonomia di 379 miglia. Al momento del lancio, la configurazione sarà a doppio motore, con una potenza di 360W, mentre il Performance Pack porterà la potenza a 390W.

Andrà da 0 a 62 miglia orarie in 5 secondi (4,7 con il Performance Pack), mentre l'asse posteriore può essere disaccoppiato in modo da poter guidare solo sull'asse anteriore per aumentare l'efficienza.

Per quanto riguarda gli interni, l'estetica è moderna con la possibilità di scegliere tra diverse finiture e materiali, tra cui lana, pelle certificata per il benessere e MicroTech, in finiture scure e chiare. Il tetto panoramico è di serie, così come le sospensioni ad aria compressa e, per le prime edizioni, un sistema audio Bowers & Wilkins a 25 altoparlanti con Dolby Atmos.

È, in una parola, la manifestazione più geek di un'auto che abbiamo visto finora e la cattiva notizia è che non sarà a buon mercato: la Polestar 3 costerà 79.900 sterline al lancio nel 2023. I preordini, tuttavia, saranno aperti immediatamente.