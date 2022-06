Polestar 5 sarà una GT sportiva da 650 kW, prevista per il 2024

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Polestar ha dato un'occhiata alla Polestar 5, la sua vettura GT a quattro porte basata sul prototipo Precept.

Una delle cose più interessanti della Polestar 5 è che si basa sulla Polestar Precept, un modello concettuale che Polestar ha svelato nel 2020, e che essenzialmente entrerà in produzione con relativamente poche modifiche.

"Il pubblico ha detto: 'La vogliamo', quindi abbiamo deciso di costruirla", ha dichiarato Thomas Ingenlath, amministratore delegato di Polestar, nel settembre 2020.

Mantiene il suo aspetto elegante e, anche se coperto da camuffamenti, è chiaro che questo prototipo di sviluppo della Polestar 5 è strettamente legato al modello concettuale originale.

Ora abbiamo qualche dettaglio in più: Polestar ha dichiarato che offrirà una potenza di 650 kW (884 CV) con un'architettura a 800V. La potenza proverrà da un sistema a doppio motore e Polestar ha utilizzato il Goodwood Festival of Speed per mostrare questo modello.

In precedenza era stato suggerito che la Polestar 5 avrebbe offerto un display da 15 pollici al centro e uno da 12 pollici per il guidatore e ci aspettiamo che si basi sulla popolarità della Polestar 2 attuale.

Il lancio della Polestar 5 è previsto per il 2024, a capo di una serie di lanci da parte dell'azienda. Tra questi ci saranno anche la Polestar 3 e la Polestar 4, in quanto l'azienda sta espandendo la sua impronta completamente elettrica.

La Polestar 5 si preannuncia come un modello dalle prestazioni premium, con un look elegante e la comodità dell'accesso a quattro porte, e i clienti saranno ansiosi di saperne di più. Fortunatamente, Polestar alimenterà questo appetito con la sua serie YouTube che offre una visione del dietro le quinte dei progressi della Polestar 5.

Scritto da Chris Hall.