Il primo SUV elettrico ad alte prestazioni di Polestar arriverà nell'ottobre 2022

(Pocket-lint) - Polestar ha pubblicato le immagini della sua prossima Polestar 3 EV, che debutterà in tutto il mondo nell'ottobre 2022.

La Polestar 3 è il primo SUV elettrico ad alte prestazioni dell'azienda e segna il suo ingresso in uno dei settori in maggiore crescita del settore. Il nuovo SUV sarà dotato di una trasmissione a doppio motore e di una batteria di grandi dimensioni per garantire un'autonomia di oltre 600 km.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha dichiarato che l'obiettivo della Polestar 3 è quello di "...riportare lo 'sport' nei SUV, rimanendo fedeli alle nostre radici prestazionali".

Come si può dedurre dal nome, la Polestar 3 è il terzo veicolo elettrico ad alte prestazioni dell'azienda, dopo la Polestar 2. L'annuncio arriva poco dopo che l'azienda ci ha entusiasmato con la visione del concept roadster Polestar O2.

Questo SUV dovrebbe anche offrire un sistema di guida autonoma in autostrada, grazie ai sensori lidar Luminar e ai sistemi di calcolo di Nvidia.

Il lancio fa parte di una spinta aggressiva da parte di Polestar per aumentare la sua presenza nel mercato automobilistico globale. Polestar ha dichiarato di voler lanciare una nuova auto ogni anno per i prossimi tre anni e di voler decuplicare le vendite entro il 2025. Ci aspettiamo quindi di vedere qualcosa di più della Polestar 3.

Se siete interessati, potrete ordinare la Polestar 3 nell'ottobre 2022 e la produzione inizierà all'inizio del 2023. Il SUV sarà prodotto sia in Cina che negli Stati Uniti a Charleston, nella Carolina del Sud.

Scritto da Adrian Willings.