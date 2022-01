Un successore elettrico di Nissan Micra è in lavorazione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nissan ha confermato i piani per un successore di Nissan Micra, che sarà un nuovo punto di ingresso per i veicoli elettrici (EV).

Il nuovo veicolo elettrico compatto siederà sulla piattaforma CMF B-EV, condivisa nell'alleanza con Renault e Mitsubishi e ciò significa che questo modello sarà costruito in Francia.

Nel teaser trailer del nuovo modello, la Renault 5 esce dall'inquadratura prima che il nuovo modello Nissan venga svelato.

Ci sono pochi altri dettagli sulla nuova auto elettrica di Nissan, ma condividere una piattaforma con la Renault 5 significa che possiamo presumere un paio di altri dettagli.

La Renault 5 elettrica è prevista per il 2023, il che potrebbe darci un'ampia tempistica per la rivelazione di Nissan Micra e l'obiettivo di queste auto è abbassare il prezzo dei modelli elettrici.

La Renault in precedenza aveva affermato che la Renault 5 sarebbe stata del 33% in meno rispetto alla Renault Zoe, che stimiamo porterebbe a circa £ 20.000.

La nuova auto compatta elettrica di Nissan si inserirebbe sotto la Leaf - che parte da £ 26.995 al momento della scrittura - quindi un prezzo di circa £ 20.000 sembra giusto. L'attuale Micra a combustione parte da £ 16.675, quindi l'aumento per far fronte al costo della batteria sembra ragionevole.

Non sappiamo nient'altro sulla nuova auto elettrica compatta di Nissan in questo momento, ma ci aspettiamo di vedere un concept adeguato per questo modello, forse un'evoluzione della Nissan Sway 2015, che non è troppo lontana dalla Micra attuale.

Le immagini teaser di Nissan, tuttavia, suggeriscono che potrebbe essere un aspetto rinnovato per l'azienda. Aspettiamo col fiato sospeso.

Scritto da Chris Hall.