Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mini ha tolto le coperture alla sua ultima concept, la Mini Concept Aceman. Non si tratta di una concept "pie in the sky", la Aceman entrerà in produzione e, secondo il suo designer - Oliver Heilmer - è molto vicina al modello che ci aspettiamo di vedere sulle strade nel 2024.

La Mini Concept Aceman si colloca al centro della famiglia Mini, progettata per stare sopra la Hatch e sotto la Countryman in termini di dimensioni. Abbiamo chiesto a Heilmer se ci fosse una qualche relazione con la Paceman, che si trovava in questa posizione intermedia con un design da crossover e praticamente lo stesso nome, ma ha affermato che era completamente diversa.

La Acemen è un nuovo design per Mini e mostra la direzione futura che Mini prenderà. Come ci si aspetterebbe, ci sono molti spunti dal patrimonio della Mini, con l'uso del classico verde britannico per il tetto e alcuni elementi interni che riflettono i giorni di gloria delle corse inglesi,

Il design si spinge oltre, con pieghe sull'esterno progettate per imitare le saldature della Mini classica, un uso liberale di motivi della bandiera Union Jack, per evocare ricordi degli Swinging Sixties - e questo è davvero l'obiettivo di Mini: una rivoluzione per il marchio, per andare avanti verso un futuro più verde.

La Aceman è stata progettata come modello completamente elettrico, con l'obiettivo di passare interamente all'elettrico entro il 2030, ma anche di ridurre l'impatto complessivo del veicolo abbandonando elementi come pelle e cromature e utilizzando invece materiali riciclati e sostenibili.

Gli interni evidenziano i vantaggi di un propulsore elettrico, con un abitacolo spazioso. È stato ridotto al minimo, riducendo l'interfaccia interna al solo quadrante centrale e alla fila di interruttori a levetta.

Anche in questo caso, come nelle Mini attuali, si rifà alla Mini originale degli anni Sessanta: gli interruttori a levetta controllano il freno di stazionamento, la selezione delle marce, l'Experience Mode e il volume.

Auto elettriche del futuro: le prossime auto alimentate a batteria che saranno sulle strade entro i prossimi 5 anni Di Chris Hall · 22 marzo 2022 Questi sono i veicoli elettrici confermati in arrivo nel 2021 e nel prossimo futuro

C'è un nuovo display OLED centrale, gestito da Android, ma che secondo Mini si basa sul sistema attuale (che a sua volta si basa sul sistema BMW). Nel concept non c'è traccia delle funzionalità pratiche quotidiane che potrebbe presentare, concentrandosi invece sulle modalità di esperienza. Dopotutto, si tratta di un concept.

Per andare oltre i limiti del display, Mini utilizza anche la tecnologia di proiezione per trasmettere grafici e informazioni sul cruscotto. In questo modo, ad esempio, è possibile visualizzare una mappa estesa su tutto il cruscotto dell'auto, il che è molto bello, ma in realtà probabilmente non è molto pratico quando si guida.

La personalizzazione digitale di questi sistemi, abbinati all'impianto audio dell'auto (intendendo con questo termine l'impianto audio esterno e non quello interno), si riflette anche nella grafica esterna dell'auto.

Alcuni di questi elementi sono ancora in fase di progettazione e sono un po' divertenti, come la grafica digitale che attraversa la parte anteriore dell'auto e i fari, ma Mini afferma che in teoria è possibile avere modelli di luci posteriori personalizzabili. Mini offre già il motivo della Union Jack sulla sua auto attuale e il suggerimento è di poterlo attivare o disattivare se lo si desidera.

Dato che BMW ha appena aperto una gamma di opzioni di abbonamento, come i sedili riscaldati, non saremmo sorpresi di vedere le luci posteriori Union Jack come opzione di abbonamento su una futura auto Mini.

Dagli interni in maglia al portapacchi sportivo Union Jack, c'è molto da assorbire visivamente sulla Mini Concept Aceman. Il modello di serie sarà più stretto e le ruote saranno un po' più piccole, ma è probabile che gran parte di ciò che vedete sarà riproposto nell'auto che uscirà dalla catena di montaggio nel 2024.

Progettata come crossover urbano premium, non si sa nulla della gamma o delle prestazioni della Mini Aceman, né del prezzo, ma ci aspettiamo di sentirne parlare ancora per tutto il 2023.

Scritto da Chris Hall.