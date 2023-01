Mercedes ha approfittato del CES 2023 per annunciare che a breve lancerà una nuova rete di hub di ricarica rapida ad alta potenza in tutto il mondo.

A quanto pare, il lancio inizierà in Nord America, il che non è una vera sorpresa, ma seguirà presto in Europa e in Cina, secondo quanto annunciato.

Gli hub di ricarica saranno chiaramente contrassegnati dal marchio Mercedes-Benz, ma saranno aperti a tutti i marchi di auto elettriche, il che è sicuramente il punto di partenza giusto dal punto di vista degli automobilisti.

Gli automobilisti Mercedes, tuttavia, potranno usufruire di un trattamento speciale, tra cui la possibilità di prenotare il proprio posto in anticipo.

I caricabatterie offriranno fino a 350 kW di potenza ciascuno e ogni hub avrà tra i quattro e i 12 punti di ricarica, anche se Mercedes afferma che molti di essi saranno progettati per una potenziale espansione fino a un massimo di 30 caricatori.

A quanto pare, la rete sarà realizzata entro la fine del 2027 in Nord America e comprenderà circa 400 hub e un totale di circa 2.500 caricatori individuali. Sono numeri buoni, anche se non si avvicinano minimamente ai circa 1.400 hub Tesla sparsi per gli Stati Uniti.

Questa rete conta più di 7.000 caricatori singoli, quindi è ancora la forza dominante quando si guida. Tuttavia, con la diffusione e l'accettazione di punti di ricarica aperti e non vincolati a un determinato marchio, la direzione di marcia della ricarica delle auto elettriche è molto buona.