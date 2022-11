Mercedes-Benz ha appena bloccato a pagamento la modalità di prestazione del vostro veicolo elettrico.

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz sta facendo pagare un abbonamento che sblocca la piena potenza di alcuni veicoli elettrici: i modelli EQE ed EQS sono due esempi che richiedono un canone annuale di 1.200 dollari.

L'abbonamento, che costa 1.200 dollari al lordo delle tasse, darà una spinta all'accelerazione e includerà una "regolazione della curva caratteristica del motore, della coppia e della potenza massima". La casa automobilistica tedesca precisa inoltre che le modifiche ai motori vengono apportate indipendentemente dalla modalità Dynamic Select scelta dal guidatore.

Al momento, i miglioramenti delle prestazioni sono previsti per Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC e Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATIC. L'aumento delle prestazioni che gli acquirenti possono aspettarsi dipenderà dal veicolo che possiedono, ma Mercedes-Benz afferma che gli automobilisti possono aspettarsi una riduzione dell'accelerazione da 0,8 a 1 secondo intero.

Tuttavia, non è la prima volta che una casa automobilistica sceglie la strada dell'abbonamento per una funzione. La BMW ha dichiarato che avrebbe iniziato a far pagare le persone per accendere i sedili riscaldati. La cosa è andata come ci si aspettava, e per ora non sta andando molto bene nemmeno alla Mercedes-Benz.

Al momento non è chiaro se l'abbonamento verrà introdotto a livello internazionale, ma è già indicato come "coming soon" nello store Mercedes-Benz degli Stati Uniti. Abbiamo contattato l'azienda per avere una conferma. Resta inoltre da vedere se in futuro questo servizio sarà esteso anche ad altri veicoli elettrici Mercedes-Benz.

Scritto da Oliver Haslam.