Mercedes-Benz svela il SUV EQE ed è di una classe a sé stante

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - Mercedes-Benz ha presentato a Parigi il SUV EQE e l'AMG EQE-SUV in vista del Salone dell'Auto di Parigi, dopo le due berline EQS ed EQE e il SUV EQS.

Il SUV EQE di Mercedes-Benz si basa su una piattaforma completamente elettrica e i modelli europei dovrebbero garantire un'autonomia compresa tra 460 e 590 chilometri, a seconda del modello e della configurazione. In termini di potenza, si parla di una potenza compresa tra 215kW e 300kW, sempre a seconda del modello.

Evoluzione del design della berlina EQE, il SUV EQE è più compatto, pur dichiarando di essere uno dei rappresentanti più spaziosi della sua categoria. Il passo è di 3030 mm, 90 mm in meno rispetto alla EQE berlina, mentre la lunghezza è di 4863 mm, la larghezza di 1940 mm e l'altezza di 1686 mm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A bordo sono presenti una serie di dotazioni di serie, tra cui l'Attention Assist e l'Active Lane Keeping Assist, ma non mancano gli optional, tra cui l'MBUX Hyperscreen.

L'MBUX Hyperscreen è composto da tre display che si fondono l'uno nell'altro, per un totale di oltre 1410 mm di schermo. Il passeggero può scegliere un display OLED da 12,3 pollici con la propria interfaccia utente, mentre le telecamere all'interno dell'auto riconoscono se il conducente sta guardando il display e lo oscurano automaticamente per garantire la sicurezza.

Anche sul SUV EQE sono disponibili diversi programmi di guida, tra cui Eco, Comfort, Sport e Individual, ma i modelli di SUV EQE con 4Matic dispongono anche di un programma Offroad. Il SUV EQE può essere rialzato fino a 30 mm per aumentare l'altezza da terra e c'è la possibilità di sterzare l'asse posteriore con un angolo di sterzata massimo di 10 gradi.

Come ci si può aspettare, ci sono anche molte altre tecnologie a bordo, tra cui la partnership con Apple che vede l'introduzione di Apple Music e Spatial Audio nelle auto per la prima volta - annunciata in concomitanza con la presentazione di questo modello - e la navigazione con intelligenza elettrica. Quest'ultima pianifica il percorso più veloce e conveniente, comprese le fermate di ricarica, e calcola anche i costi di ricarica stimati per ogni fermata.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

I prezzi e la disponibilità del SUV EQE Mercedes-Benz e del SUV EQE AMG non sono ancora stati rivelati. Non aspettatevi che siano economici, ma probabilmente ne vorrete uno.

Scritto da Britta O'Boyle.