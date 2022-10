Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - Mercedes ha presentato gli splendidi SUV EQE e AMG EQE SUV a Parigi, in vista del Salone dell'Auto di Parigi, ma insieme all'anteprima mondiale dei SUV elettrici premium, la casa tedesca ha anche annunciato partnership con Apple Music e Universal Music Group.

Le partnership mirano a "offrire la massima esperienza in auto con Dolby Atmos", con l'idea di riconoscere non solo il modo in cui la musica viene creata, ma anche il modo in cui viene riprodotta, e l'auto è naturalmente uno dei mezzi per la riproduzione.

La collaborazione con Universal Music Group vedrà la grande etichetta musicale offrire ai suoi musicisti e artisti l'opportunità di basare l'approvazione di un brano sul suono del mix finale in una Mercedes Benz e di introdurre il sigillo "Approved in a Mercedes-Benz", che si dice essere il "Gold Standard of Sound".

Nel frattempo, la partnership con Apple Music vede le auto Mercedes-Benz come i primi dispositivi non Apple a offrire l'audio spaziale con Dolby Atmos di Apple Music in modo nativo in un veicolo. Finora l'audio spaziale di Apple con Dolby Atmos poteva essere sperimentato solo all'interno dell'ecosistema dell'azienda, attraverso gli AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro (seconda generazione) e AirPods Max.

Chi possiede una Mercedes-Benz compatibile - che comprende Maybach, Classe S, EQE, EQE SUV, EQS e EQS SUV - con i sistemi audio High-End 4D e 3D opzionali Burnmester e un abbonamento ad Apple Music, potrà ascoltare i brani con l'audio spaziale così come sono stati concepiti. L'idea è che i brani "Approvati in una Mercedes-Benz" suoneranno come l'artista li ha concepiti.

L'impianto audio High-End 4D di Mercedes Burnmester comprende 31 altoparlanti, tra cui sei altoparlanti 3D che emettono il suono dall'alto, quattro altoparlanti near-ear sui sedili anteriori e un subwoofer da 18,5 litri. Ci sono anche otto trasduttori del suono, due per ogni sedile, due amplificatori e 1750 watt di potenza.

Come già accennato, l'Apple Spatial Audio sarà disponibile per tutte le auto Mercedes-Benz sopra citate con sistema audio Burnmester Premium, sia 3D che 4D, prodotte dopo il 2021.

Tutti i nuovi modelli ordinati a partire dal 17 ottobre 2022 includeranno Apple Music con Spatial Audio fin dalla fabbrica, mentre per i modelli già in circolazione l'aggiornamento avverrà via etere. I tempi dell'aggiornamento non sono ancora stati confermati, ma vi terremo informati.

