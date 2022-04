Mercedes ora ha un SUV elettrico di lusso, il SUV Mercedes EQS

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Mercedes-Benz ha lanciato ufficialmente l'ultimo modello elettrico della sua gamma, il SUV EQS.

Questo si siede sulle stesse piattaforme della Mercedes EQS, la berlina di lusso dell'azienda, ma ora porta il lusso nell'era SUV, con l'opzione per sette posti.

Il nuovo modello SUV è disponibile sia a trazione posteriore che integrale, con tre diverse versioni previste: EQS 450+, EQS 450 4MATIC e EQS 580 4MATIC. Il badge 4MATIC indica che è a trazione integrale, con motori sia anteriori che posteriori.

Come tale, i modelli EQS 450 hanno entrambi una potenza di 265kW, mentre il 580 la porta a 400kW. La gamma è data come 536-660km (333-410miles) per il 450+, mentre i modelli 4MATIC entrambi dichiarano offrire 507-613km (315-380 miglia).

Tutti i modelli supportano la ricarica a 200kW, quindi se riuscite a trovare un caricatore veloce, sarete in grado di tornare su quei viaggi a lunga distanza con il minimo ritardo. C'è un'enorme batteria da 107,8 kWh.

Con un'altezza di marcia superiore di oltre 20 cm rispetto alla berlina EQS, c'è lo sterzo integrale, così come le sospensioni pneumatiche con smorzamento adattivo continuo. Per le versioni 4MATIC, c'è una modalità di guida Offroad, oltre a modalità più regolari come Eco, Comfort e Sport.

L'interno è progettato per uno standard superiore, con Mercedes che vuole fare appello a coloro che vogliono un SUV elettrico di lusso, con un enorme MBUX Hyperscreen all'interno che riempie il cruscotto, supportato dal suono Dolby Atmos dal sistema audio Burmester.

Questo schermo è circa 141 cm di larghezza, fondendo insieme una serie di display per dare l'impressione che sia un unico schermo gigante - ma si traduce in un display da 12,3 pollici solo per il passeggero, che può guardare i contenuti in movimento. Rileverà se il conducente tenta di guardare oltre, oscurando il contenuto in modo che il conducente deve concentrarsi sulla guida invece.

C'è opzionale realtà aumentata heads-up display, dando una zona di visualizzazione 77 pollici per mettere le informazioni proprio nella vostra linea di vista, quindi non c'è carenza di tecnologia per il conducente sia.

Mentre la terza fila di sedili è opzionale, la seconda fila ha un sacco di spazio ed è regolabile elettricamente, mentre c'è abbastanza spazio per quattro sacche da golf.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

Se tutto ciò non bastasse, il SUV Mercedes EQS ha persino la sua fragranza: non si tratta più del sentore di diesel, ma della mimosa No.6 MOOD, descritta come "dominata dagli aromi di violetta, arancia, ribes nero e lampone", prima di essere colpita da "sfumature legnose e resinose di tabacco, cedro, sandalo e miele". Sembra fantastico.

C'è molto da affondare i denti in quanto Mercedes carica in avanti con i suoi piani di auto elettriche. Mentre questo è rivolto alla fascia alta del mercato, per rivaleggiare con la BMW iX o l'Audi e-tron, se si desidera qualcosa di un po' più accessibile e un po' meno Mercedes, si potrebbe provare la Smart #1.

Prezzi e disponibilità completi devono ancora essere confermati.

Scritto da Chris Hall.