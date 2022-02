Mercedes EQE ora è disponibile in una versione AMG, con modifiche alle prestazioni

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando Mercedes ha lanciato l' EQE nel 2021 , ha promesso che sarebbe seguita una versione di potenza superiore. Ciò ha portato alla Mercedes-AMG EQE, disponibile in due versioni, l'EQE 43 4MATIC e l'EQE 53 4MATIC+.

Il 43 sarà il punto di ingresso, ma abbiamo già sentito che questo modello non sarà disponibile nel Regno Unito, suggerendo che la disponibilità regionale sarà diversa.

L'EQE 43 4MATIC offre 350 kW (476 CV), mentre l'EQE 53 4MATIC+ salirà a 460 kW (626 CV) o 505 kW (687 CV), se si opta per il pacchetto AMG Dynamic Plus.

Queste auto ottengono il trattamento AMG in un certo numero di aree. Entrambi funzionano su sistemi a doppio motore, azionando le ruote anteriori e posteriori, quindi offrono la trazione integrale e la ruota posteriore sterzante.

Ecco un sommario lampante dei dati sulle prestazioni:

EQE 43 4MATIC: 350kW, 4,2 secondi, 210kph

EQE 53 4MATIC+: 460kW/505kW, 3,5/3,3 secondi, 220/240kph

Il tempo da 0 a 100 km/h di 3,3 secondi per il modello di punta probabilmente farà girare la testa, abbastanza vicino al doppio motore di Tesla Model S.

La batteria rimane la stessa dell'EQE standard a 90,6kWh (utilizzabile), mentre è disponibile il supporto per la ricarica fino a 170kW.

L'autonomia è di 462-533 km (287-331 miglia) per l'EQE 43, mentre l'EQE 53 fa un leggero calo a 444-518 km (275-321 miglia). Si tratta di cifre provvisorie, ma continuano a evidenziare che il lungo raggio sarà realizzabile.

Al di fuori della maggiore potenza, ci sono modifiche AMG a questi modelli. Ciò include il suono che emette l'auto, sia all'interno che all'esterno, con varie opzioni per migliorare l'esperienza.

I motori e il cablaggio sono stati aggiornati per essere specifici per AMG, mentre sono state apportate modifiche alle sospensioni, ai freni e alle modalità di guida AMG per gestire il comportamento dell'auto su strada.

Ci sono anche alcune modifiche al design, in modo che tutti sappiano che hai la versione AMG, mentre anche l'interno è disseminato di dettagli AMG.

Prezzo e disponibilità sono ancora da confermare.

Scritto da Chris Hall.