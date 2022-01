Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Era il luglio 2021 quando Mercedes-Benz ha annunciato per la prima volta che stava realizzando un concetto di veicolo elettrico - la Vision EQXX - in grado di fornire oltre 1000 km o 620 miglia di autonomia per carica.

Ma non sapevamo che sarebbe stato così selvaggio come questo. La Vision EQXX è davvero un miscuglio visivo dell'eredità Mercedes, giovane e vecchia, stradale e sportiva, in forma concettuale.

Anche se, chiaramente, è un preludio di ciò che verrà: durante la presentazione del CES 2022 , il Chief Design Officer di Mercedes-Benz, Gorden Wagener, ha annunciato che una versione legale su strada dimostrerà la sua efficienza di 1000 km nella "primavera del 2022".

Quindi, come fa il Vision EQXX a raggiungere cifre così alte? Mercedes ha lavorato con il suo team di Formula 1 per sviluppare una nuova batteria più piccola, ma, in particolare, non una di capacità maggiore. La cella dell'EQXX contiene 100 kWh di carica, ma è il 50% più piccola e il 30% più leggera di quella che troverai nella Mercedes EQS .

Combinalo con un coefficiente di resistenza super basso (0,17) data la forma aerodinamica, una trasmissione ridisegnata, un approccio all'efficienza basato sul software e pannelli solari sul tetto dell'auto per aggiungere energia supplementare e hai un maestro a lungo raggio sulle tue mani.

C'è anche molto altro qui per attirare il tuo interesse: dai materiali sostenibili utilizzati all'interno - maniglie delle porte in seta vegana o tappeti in fibra di bambù, chiunque? - al display monoblocco per gestire il sistema di infotainment.

Che il team abbia dato vita a questo concetto, che ti piaccia guardare la sua coda super lunga o meno, in soli 18 mesi è piuttosto straordinario.

