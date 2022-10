La Maserati GranTurismo torna, questa volta con una variante Folgore 100% elettrica

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Maserati ha annunciato il ritorno della GranTurismo, la coupé sportiva che ha visto molte iterazioni nel corso degli anni, ma ora con l'opzione di una propulsione 100% elettrica.

Folgore è il nome che Maserati dà ai suoi veicoli elettrici e la nuova GranTurismo Folgore si affiancherà alle versioni Modena e Trofeo, entrambe alimentate da un motore V6 da 3 litri, come ci si potrebbe aspettare.

Ma la Folgore porta Maserati in una nuova direzione e crea qualcosa di piuttosto unico per chi è alla ricerca di un'auto sportiva elettrica di fascia alta. Trattandosi della GranTurismo, ha solo due porte, ma i posti a sedere sono quattro, la carrozzeria lunga e bassa è progettata per una guida sportiva in tutta comodità.

C'è qualcosa di unico nel design che distingue questa vettura da altre come la Porsche Taycan: Maserati non utilizza una soluzione a pavimento piatto.

Al contrario, il pacco batterie è più simile a una forma a T e si inserisce nella carrozzeria che condivide con i modelli a combustione. Il risultato è che i passeggeri possono sedersi più in basso, l'abitacolo mantiene la sensazione di accoglienza che ci si aspetta da un'auto sportiva, pur conservando l'ottima distribuzione dei pesi.

La batteria offre 92,5 kWh di energia e supporta la ricarica rapida fino a 270 kW, garantendo un'autonomia di 100 km in soli 5 minuti. Maserati dichiara che l'autonomia sarà di circa 280 miglia.

Si tratta di un sistema a 800 V che alimenta tre motori da 300 kW, uno anteriore e due posteriori. Si tratta di motori progettati da Maserati e, poiché ci sono due motori posteriori, si ottiene il vantaggio del torque vectoring, in cui le ruote posteriori possono gestire la coppia individualmente.

Si tratta di un sistema a trazione integrale, in grado di garantire un tempo di 0-62 miglia orarie di 2,7 secondi, con una velocità massima di 199 miglia orarie.

Maserati è ossessionata dal suono e, in mancanza del motore V6, la Folgore avrà un suono sintetico su misura, con altoparlanti esterni e interni che aggiungono l'atmosfera.

Oltre alle prestazioni sportive, si acquista la qualità Maserati: l'aspetto esterno di queste vetture è simile, anche se la Folgore presenta alcuni dettagli che la distinguono, come il logo e le scritte in rame scuro.

Gli interni sono puliti e moderni, con la Folgore che utilizza una serie di materiali riciclati e sostenibili, con opzioni di interni chiari o scuri.

È presente un display centrale da 12,3 pollici e un display comfort da 8,8 pollici, oltre a un cruscotto digitale da 12,2 pollici che si sviluppa intorno alla parte posteriore del volante. È presente il supporto per Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre a un head-up display e, al centro, l'orologio digitale Maserati.

Questo orologio sostituisce il vecchio modello analogico che alcune auto offrono, per essere più utile, non solo mostrando l'ora, ma anche in grado di riflettere cose importanti, come il fatto che siete collegati a un caricabatterie.

Ci sarà il supporto per la voce attraverso il comando Hey Maserati, e uno specchietto retrovisore digitale vi darà una visuale senza ostacoli.

Non si sa ancora nulla su prezzi e disponibilità, ma questo sembra un passo avanti entusiasmante per il marchio italiano.

Scritto da Chris Hall.