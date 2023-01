Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - LG Display, il reparto di ricerca e sviluppo di schermi dell'importante produttore coreano, ha presentato al CES alcune nuove tecnologie, per lo più basate su OLED. Abbiamo visto concetti OLED per dispositivi mobili e un nuovo pannello OLED molto più luminoso per i televisori. Ora l'azienda sta rivolgendo la sua attenzione alle automobili.

L'azienda sta dimostrando la tecnologia degli schermi che spera di utilizzare nei futuri veicoli elettrici, non ultimi i veicoli autonomi.

Tra questi c'è un OLED da 18 pollici scorrevole per auto che viene riposto nel soffitto, lontano dalla vista, ma che viene esteso verso il basso quando necessario, sia per i passeggeri posteriori che per quelli anteriori mentre l'auto si guida da sola.

Inoltre, lo sviluppo della tecnologia OLED trasparente da parte dell'azienda potrebbe portare a finestre che possono essere viste attraverso ma anche mostrare contenuti quando necessario. Nella concept zone del CES è stata utilizzata una versione da 55 pollici per la dimostrazione.

Sono stati esposti anche uno schermo da 57 pollici che utilizza la tecnologia LTPS LCD di LG, che copre l'intero cruscotto, e un cluster LCD 3D da 12,3 pollici senza occhiali che presenta al conducente informazioni stradali in tempo reale.

Altre tecnologie automobilistiche su cui LG ha lavorato sono il Tandem OLED, che utilizza due strati OLED per aumentare la luminosità e la durata, e i nuovi pannelli P-OLED.

Utilizzando la tecnologia Tandem OLED con un substrato di plastica, gli schermi P-OLED avanzati hanno un consumo energetico e un peso notevolmente ridotti e sono quindi ideali per l'uso in auto.

Infine, LG Display ha introdotto la tecnologia ATO (Advanced Thin OLED) che riduce lo spessore di un pannello OLED del 20%.

Scritto da Rik Henderson.