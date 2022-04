Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lexus ha tirato le coperture della nuova Lexus RZ, un nuovo SUV completamente elettrico progettato per offrire un'esperienza di auto elettrica premium. Il nuovo modello è stato progettato da zero per essere un'auto elettrica - non ci sono versioni a combustione di questo modello.

È basato sulla piattaforma e-TNGA - la stessa della Toyota bZ4X e della Subaru Solterra - con la batteria imballata nel pavimento sotto la cabina passeggeri.

Sarà a trazione integrale, utilizzando un nuovo sistema DIRECT4, con una coppia di e-Axles. Questo significa che c'è un motore, un cambio e la centralina tra le ruote per un controllo diretto. C'è un motore da 150kW sull'asse anteriore e da 80kW sull'asse posteriore.

La capacità della batteria è di 71,4kWh. Lexus non ha confermato i tempi di ricarica della batteria, ma sappiamo che la ricarica a 150kW è supportata su questa piattaforma, quindi potrebbe essere lo stesso. L'unica autonomia data finora è "più di 400 km" (250 miglia).

Le prestazioni date sono 0-62 miglia in 5,6 secondi.

Passando al design, a colpo d'occhio si può dire che è una Lexus dal naso, anche se è riempito un po' senza la necessità di aspirare tutta quell'aria per il raffreddamento. È una cosa dall'aspetto elegante con un interessante spoiler sul tetto posteriore diviso che dà un aspetto unico.

Unica è anche l'opzione per la forcella dello sterzo One Motion Grip invece di un volante convenzionale. Questo si presta all'aspetto futuristico, ed è un sistema steer by wire. Lexus dice che richiede meno sforzo di sterzata con il giogo, evitando di girare a mano, mentre offre una migliore visione del display del conducente.

Esattamente come i piloti prenderebbero a cambiare un aspetto fondamentale del controllo dell'auto rimane da vedere - ma è opzionale e non sappiamo dove sarà disponibile.

Altrove, l'interno è progettato intorno al conducente, con un display centrale da 14 pollici e un semplice quadrante per selezionare la modalità di guida, in un design altrimenti moderno.

C'è l'opzione per un tetto panoramico oscurabile, mentre ci sono riscaldatori radianti intorno al livello del ginocchio per migliorare il comfort dei passeggeri anteriori.

Le migliori auto elettriche 2022: i migliori veicoli a batteria disponibili sulle strade del Regno Unito Di Chris Hall · 20 aprile 2022

Per le sue dimensioni, sembra che la Lexus RZ competerà con modelli come la Hyundai Ioniq 5, l'Audi Q4 e-tron o la Kia EV6.

I libri degli ordini sono ora aperti per la Lexus RZ e chiedono un deposito di 500 sterline (nel Regno Unito). Il prezzo finale è ancora da confermare, ma sembra un'aggiunta interessante per la famiglia Lexus.

Scritto da Chris Hall.