Come guardare il lancio della Lexus RX in diretta online: Nuovo SUV completamente elettrico

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lexus non è nuova alle auto elettriche. Abbiamo già visto la Lexus UX 300e, basata sulla Lexus UX che era disponibile anche come ibrida, ma il lancio della Lexus RZ segnerà un nuovo capitolo quando Lexus lancerà un modello elettrico dedicato.

Sarà un SUV - come la maggior parte delle auto di Lexus - e potrete assistere al lancio il 20 aprile 2022.

Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il lancio della Lexus RX avverrà il 20 aprile 2022 alle 11:00 BST. Ecco gli orari internazionali:

San Francisco - 03:00 PDT

New York - 06:00 EDT

Londra - 11:00 BST

Berlino - 12:00 CEST

Nuova Delhi - 15:30 IST

Tokyo - 19:00 JST

Sydney - 20:00 AEST

Lexus ha confermato che rivelerà la Lexus RZ online e trasmetterà il lancio in streaming su YouTube. Abbiamo incorporato il video in cima a questa pagina in modo da poter seguire l'azione. Oppure potete andare sul sito web dedicato di Lexus.

La nuova Lexus RZ sarà contrassegnata come Lexus RZ 450e ed è descritta come "la prima Lexus BEV dedicata". Sarà costruita sulla piattaforma e-TNGA utilizzata per la Subaru Solterra e la Toyota bZ4X.

Domani il nostro primo modello completamente elettrico, la nuovissima #LexusRZ 450e, sarà rivelato. pic.twitter.com/daN2oim8j8- Lexus UK (@LexusUK) 19 aprile 2022

L'esterno sembra essere tipicamente Lexus, ma strettamente legato ai veicoli fratelli. Non abbiamo ancora visto l'interno, ma ancora una volta ci aspettiamo che segua le linee dei precedenti modelli Lexus.

Poiché utilizza la piattaforma e-TNGA, ci aspettiamo una batteria 71.4kWh con circa 330 miglia di gamma. Ci aspettiamo configurazioni a trazione anteriore o integrale e 150kW di ricarica, anche se questi dettagli sono da confermare.

Scritto da Chris Hall.