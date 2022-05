La nuova Range Rover Sport promette 70 miglia di gamma elettrica dal suo ibrido plug-in

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Land Rover ha presentato l'ultima Range Rover Sport della famiglia. Completamente ridisegnata, poggia su una nuova piattaforma - MLA-Flex - e promette di essere più efficiente, più dinamica e più aggiornata.

La Range Rover Sport è sempre stata popolare, vista come un modello più accessibile rispetto alla Range Rover, che è spesso vista come appannaggio di reali e VIP. La Range Rover Sport, un tempo afflitta dalla sua percezione come un'auto da calciatori, è solo un po' più pratica grazie alla sua struttura più compatta.

C'è, tuttavia, 20 mm in più di spazio posteriore per le gambe in questo nuovo modello, e 15 mm in più per le ginocchia, quindi si sente più spaziosa all'interno.

È un'auto che è più concentrata sul guidatore rispetto alla più grande Range Rover, pur dando ancora molta della stessa raffinatezza - è possibile reclinare i sedili posteriori, ci sono finiture premium, compreso l'uso di molti materiali riciclati.

C'è l'opzione per i sedili non in pelle, come il "tessuto ultra" che è davvero sontuoso, così come i rivestimenti tessili all'interno, dando una finitura un po' come i prodotti audio di fascia alta.

Dall'esterno, il design è immediatamente riconoscibile con quella divisione tra il tetto e la linea della spalla, con la finitura dei finestrini a filo che dà un aspetto più pulito lungo i lati. Anche la parte posteriore viene ripulita, da un punto di vista del design, quindi è una Sport dall'aspetto migliore e più moderna che vedrete sfrecciare davanti a voi.

Non c'è versione della batteria dello sport della Range Rover al lancio - quello sta venendo in 2024 - ma ci è una coppia di ibridi alimentabili decenti vicino alla parte superiore della gamma. Superato solo dal modello a benzina P530 V8, ci saranno un P440e e un P510e - i numeri qui si riferiscono alla potenza combinata.

La configurazione ibrida plug-in darà 70 miglia di guida elettrica pura, il doppio della gamma elettrica tipica per un PHEV. Ciò significa che sarà davvero pratico per l'uso quotidiano, permettendo un sacco di guida senza alcuna emissione - ma poi avendo un sacco di gamma e potenza per i viaggi più lunghi.

Unicamente, supporterà la ricarica rapida DC, dove la maggior parte dei PHEV supportano solo velocità AC più lente - così sarete in grado di ricaricare la batteria su un caricatore rapido quando vi fermate per un caffè.

Naturalmente la Range Rover Sport mantiene la sua abilità in fuoristrada, ora migliorata con lo sterzo integrale, mentre la nuova piattaforma è più rigida del 35% rispetto a quella che sostituisce. Le sospensioni pneumatiche dinamiche mantengono la guida fluida e gli pneumatici a contatto con il terreno, mentre la Range Rover Sport può guadare fino a 900 mm di profondità in acqua.

C'è un sacco di tecnologia nell'abitacolo, non solo per tenervi al sicuro sulla strada, ma anche per aggiungere sofisticazione. Con i microfoni nei passaruota, c'è un sistema di cancellazione del rumore per mantenere un senso di serenità all'interno - ma si sente ancora il motore quando si mette giù il piede.

C'è il filtraggio dell'aria per mantenere l'aria dell'abitacolo pulita e fresca, mentre c'è anche la connettività e Alexa integrata, insieme ad Android Auto o Apple CarPlay sul sistema Pivi Pro, che corre attraverso lui display centrale da 13,1 pollici.

Meridian ha fornito un sistema di 29 altoparlanti per la Range Rover Sport, compresi gli altoparlanti nei poggiatesta, per dare una performance completamente coinvolgente e di alta qualità, non importa cosa si sta ascoltando.

Per coloro che vogliono uscire dall'auto, sarete anche in grado di controllare la funzione di auto-parcheggio dall'esterno del veicolo, in modo da poterlo infilare in spazi ristretti.

La nuova Range Rover Sport sarà disponibile in una gamma di propulsori e finiture, con un sacco di opzioni, prezzi a partire da £ 79.125 per il diesel SE, salendo a £ 83.330 per il PHEV SE.

È disponibile per l'ordine ora.

