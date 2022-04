Uno sguardo più da vicino al Land Rover Defender elettrico di Twisted

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Twisted è un'azienda specializzata in conversioni Land Rover Defender. L'obiettivo è rendere il Defender il migliore possibile, mantenendo l'etica stessa di ciò che è un Defender.

Quando è stata offerta l'opportunità di fare un salto nello showroom di Kensington a Londra e dare un'occhiata più da vicino al raro Defender elettrificato, sembrava troppo bello per perderlo.

Diciamo raro, perché questo Defender EV non è qualcosa che viene prodotto in serie. Puoi ottenerne uno - se sei disposto a pagarlo - ma sarà costruito a mano su ordinazione. Charles Fawcett, fondatore di Twisted, ci ha spiegato che hanno ricevuto alcuni ordini dall'estero, quindi questo è più di un semplice prototipo, ma è probabile che sia appannaggio di un fan di Defender che vuole una versione a emissioni zero per il proprio garage.

È una conversione di un Defender 90 del 2015, ma si attiene all'obiettivo di una sottile alterazione di Twisted. Contorto non si tratta di vestire i difensori per farli sembrare carini, quindi a prima vista non sai nemmeno che stai guardando un EV.

Ovviamente ci sono cambiamenti qui che sono più comuni in Twisted's Defenders. Ci sono ruote fantasiose e pneumatici pesanti, freni di marca che vedrai attraverso i raggi delle ruote, oltre a interni potenziati.

Tutto ciò fa sì che il Defender EV sia un po' più piacevole su cui sedersi rispetto a un normale Defender. Mentre la forma funzionale sembra la stessa, i sedili sportivi, il volante Twisted e le finiture in pelle la rendono un'esperienza più premium.

Apri il cofano e troverai i grandi cambiamenti. Non c'è molto da vedere, perché è per lo più coperto, ma ora non c'è il motore a combustione. Invece, c'è un motore da 200 kW accoppiato alla trasmissione e alla batteria divisa avanti e indietro, utilizzando lo spazio nel vano motore e sostituendo il serbatoio del carburante nella parte posteriore.

Il tappo di riempimento viene sostituito con una spina di tipo 2 , che caricherà fino a 22 kW. Non è estremamente veloce rispetto a molti veicoli elettrici moderni , ma questo Defender non sta cercando di competere con quei modelli.

C'è ancora una ventola dietro la griglia anteriore e questo perché c'è ancora un sistema di raffreddamento in atto che può raffreddare la batteria e il motore e c'è stato un cambiamento sul display del conducente per includere la temperatura del motore. I quadranti analogici sono mantenuti, sono solo riadattati per il loro nuovo lavoro in un veicolo elettrico.

Tornando al motore. È un motore da 200 kW e, come molte di queste conversioni, Twisted ha preservato la trasmissione del Defender. Ciò significa che offre ancora rapporti alti e bassi e mantiene tutte le sue capacità fuoristrada.

Ma questo ha anche comportato un cambiamento piuttosto grande, perché nel veicolo originale, ci sarebbe stata una leva meccanica per cambiare rapporto tra alto e basso e per bloccare il differenziale. Ora doveva essere sostituito con un sistema digitale.

Ciò significa che ci sono pulsanti per attivarlo, incluso un pulsante di modalità, nonché un display per gestire alcune di quelle opzioni di guida più avanzate.

Le modalità offerte alternano tra eco e sport, la prima offre rigenerazione e la seconda consente al veicolo di ruotare liberamente senza la resistenza, quindi c'è una scelta su come guida questo modello.

Saltando al volante, il Twisted Defender EV sembra molto simile a qualsiasi altro Defender. Il mantenimento del layout, ad esempio la posizione leggermente strana del freno a mano, dà la sensazione che le cose non siano state cambiate per il gusto di cambiarle - per la maggior parte è un'esperienza meravigliosamente manuale.

Non c'è, ovviamente, nessun ronzio dal motore, nessun odore di scarico, nessuna vibrazione nell'abitacolo quando si è seduti al minimo e guidare il Defender EV è facile quasi come guidare qualsiasi altro EV. Ma c'è più di una sensazione di Defender nelle cose.

Con pneumatici robusti, lo sterzo deve essere azionato, i pedali hanno bisogno di una spinta adeguata piuttosto che di un tocco delicato: c'è la sensazione che questo veicolo non farà nulla per te.

Si muove su strade dissestate e non c'è modo di evitare il rumore che viene da quelle gomme fuoristrada e potresti, se volessi una guida più silenziosa e morbida, passare a un po' di gomma leggermente più convenzionale.

Ma farlo toglierebbe al Defender ciò per cui è nato, perché nel suo cuore, questo è ancora quel fedele fuoristrada - e anche dopo tutte le conversioni, è ancora del tutto funzionale nelle cose difficili.

Se ritieni di volere un Defender EV di Twisted, il prezzo è di £ 225.000 .

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

Scritto da Chris Hall.