Ora puoi ottenere un Land Rover Defender completamente elettrico, con una svolta

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se hai sempre desiderato un Defender elettrico, non desiderare più, perché Twisted ha dato alla classica Land Rover un restyling elettrico, come solo Twisted può fare.

La società di modifica Defender con sede nello Yorkshire ha il suo EV resto-mod, che include tutti i componenti elettrici ed elimina il vecchio motore a combustione, per darti energia elettrica.

Twisted afferma che si tratta di un sistema completamente modulare, composto da nuovi componenti anziché fare affidamento su parti usate recuperate - e grazie alla modularità c'è il potenziale per aggiornamenti in futuro.

Può essere montato su Defender 90, 110 o 130, quindi per coloro che desiderano un'auto elettrica unica - con quel classico look Defender - questa è la tua occasione.

Il modello dimostrativo di Twisted prende il Defender 90 Truck Cab, con una batteria da 61 kWh stipata nello spazio normalmente occupato dal motore a combustione e dai serbatoi del carburante.

C'è un motore da 200 kW (268 CV), che eroga una coppia di 1200 Nm. Twisted afferma che le prestazioni fuoristrada rimangono inalterate e puoi comunque passare dalla gamma alta a quella bassa, bloccare il differenziale e guadare fino a una profondità di 900 mm.

L'autonomia stimata è di 210 km (circa 130 miglia) e non è una gamma enorme per gli standard attuali; il cambiamento arriva grazie a una presa di tipo 2 da 22 kWh, quindi c'è qualche compromesso su quanto lontano puoi realisticamente vagare in questa Land Rover.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questa fantastica app è il modo perfetto per navigare mentre guidi.

Naturalmente, questo non è solo un Defender con l'impianto elettrico montato. Si tratta di un Twisted EV, quindi anche il resto dell'auto viene completamente rinnovato, con insonorizzazione, tappeti, un sistema di infotainment completamente connesso e un display digitale per controllare parti dell'auto in assenza dei vecchi comandi fisici.

Questo in aggiunta alle modifiche esterne che preservano il design iconico del Defender, dandogli un passaggio e facendolo sembrare molto più moderno.

E gran parte di questa vettura riguarda l'aspetto e la conservazione di un'icona, perché con un fantastico prezzo richiesto di £ 225.000 + IVA schiaffeggiato su questo modello, è probabile che attiri i fan benestanti piuttosto che quelli che cercano un pendolare a emissioni zero.

Scritto da Chris Hall.