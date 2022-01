Nuova Range Rover: tutto quello che devi sapere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Jaguar Land Rover ha ritirato le coperture della nuova Range Rover nell'ottobre 2021, rivelando l'ultima versione del suo SUV di lusso.

"Spesso imitato e mai eguagliato", ha affermato Massimo Frascella, design director di JLR, "Range Rover è impareggiabile".

Il nuovo modello si basa su 50 anni di eredità e sebbene possa sembrare familiare, è tutto nuovo, seduto su una nuova piattaforma.

La nuova piattaforma è nota come MLA-Flex ed è la base della nuova Range Rover, promettendo una rigidità superiore del 50% e una rumorosità della struttura inferiore del 24%.

Sarà disponibile con passo lungo (LBW) e passo corto (SWB), con il modello LWB che consentirà alla Range Rover di offrire per la prima volta sette posti.

Dall'esterno, la Range Rover mantiene una forma familiare: con quel tetto leggermente inclinato, abbinato alla spalla quasi orizzontale e al davanzale inclinato verso l'alto, lasciando quella casa di vetro nel mezzo.

Ora c'è una qualità senza soluzione di continuità nell'intera cosa, una riduzione in parte della pignoleria esterna per un aspetto più elegante, aiutato dalle maniglie delle porte a filo. Ci sono ancora dettagli, come le branchie, ma si sentono tutti meglio integrati nel design.

Dalla parte anteriore non c'è un grande cambiamento, è in gran parte simile alla precedente generazione di Range Rover con quella faccia grande, anche se c'è una divisione di aree chiare e scure nel design: le aree scure utilizzate per nascondere tutti i sensori.

Ci sono anche aree chiare e scure sul retro, con le luci integrate invisibilmente nelle aree scure del design. Da vicino, quando le luci sono spente, non puoi vederle, ma quando accese brillano attraverso la finitura scura con brillantezza: è un ottimo effetto.

Passando agli interni e Range Rover vuole presentare una diffusione più responsabile, spingendo alternative alla pelle tradizionale. C'è un ampio uso di Kvadrat - ampiamente visto anche sul Velar - mentre Ultrafabrics è un'opzione che afferma di avere un'impronta di carbonio molto inferiore rispetto alla pelle - è anche fantastico.

Lo spazio è una grande caratteristica e uno dei principi che definiscono la Range Rover, con quell'opzione LWB che significa che i sedili posteriori possono davvero offrire ampio spazio per le gambe, più simile alla cabina di classe business su un aereo, specialmente sui quattro posti SV (veicoli speciali) versione, dove il centro della macchina offre un tavolino vassoio, comandi e, naturalmente, un frigorifero e bicchieri per lo champagne.

Se si opta per il sette posti, quei sedili posteriori beneficiano di essere 41 mm più alti di quelli anteriori. L'effetto dei posti a sedere dello stadio significa che quelli che stanno dietro non si sentono come se fossero stati spinti nel bagagliaio, perché possono ancora vedere ed essere visti.

Non devi nemmeno preoccuparti delle teste che bloccano lo specchietto retrovisore, perché lo specchietto digitale ha una telecamera posizionata in una delle alette sulla parte superiore dell'auto, così puoi sempre vedere cosa sta succedendo dietro.

Il portellone posteriore si apre su un ampio bagagliaio (quando non è pieno di sedili), offrendo circa 1061 litri sul modello a cinque posti. C'è ancora un portellone posteriore diviso, quindi puoi abbassare la metà inferiore per formare una piattaforma come per la Range Rover originale, ideale per sederti mentre indossi gli stivali da rugby.

Un divisorio per il pavimento opzionale può essere sollevato per separare oggetti grandi e piccoli nel bagagliaio, ma ha l'ulteriore vantaggio che può anche essere leggermente reclinato per diventare lo schienale di una panca posteriore, con cuscinetti e un posto dove appoggiare il tuo flute di champagne.

L'interno beneficia anche di Cabin Air Purification Pro, che filtrerà l'aria, rimuovendo le particelle di PM2,5 e in grado di filtrare batteri e virus dall'aria.

Ora c'è un display mobile da 13,1 pollici al centro dell'auto che offre feedback tattile per un'esperienza tattile più positiva e la base per il sistema Pivi Pro. Integra anche Amazon Alexa e consente il controllo vocale non solo per le normali abilità di Alexa, ma anche per molti dei sistemi dell'auto.

Per integrato intendiamo che non hai bisogno di uno smartphone per Alexa, funziona in macchina: devi solo accedere al tuo account Amazon ed essere connesso a Internet affinché tutto funzioni.

Sono supportati Android Auto e Apple CarPlay , entrambi wireless, poiché è presente un caricabatterie wireless da 15 W per il telefono e numerosi punti di ricarica in tutta l'auto per alimentare i dispositivi.

Naturalmente c'è l'opzione per ulteriori schermi di intrattenimento da 11,4 pollici - con cuffie abbinate - per i passeggeri posteriori, mentre anche il display del conducente è digitale.

C'è una cancellazione attiva del rumore nell'abitacolo, con un sistema audio Meridian a 35 altoparlanti, compresi gli altoparlanti nei poggiatesta.

Non esiste una versione completamente elettrica al lancio - in arrivo nel 2024 - ma ci sarà un ibrido plug-in (PHEV) che promette 70 miglia di autonomia dalla batteria. È un'enorme batteria da 38,2 kWh, con un motore da 105 kW abbinato a un motore a benzina Ingenium da 3,0 litri. Alla rivelazione originale è stato suggerito che avresti ottenuto 62 miglia da esso, ma Land Rover ha rivisto questa cifra verso l'alto.

Ti darà una potenza combinata di 510 CV e 700 Nm, con velocità fino a 87 miglia all'ora supportate dal solo sistema elettrico sul modello di punta.

Con una grande batteria al suo interno, anche il supporto della ricarica da 50 kW sarà accolto favorevolmente, quindi potresti fare gran parte della tua guida senza la necessità del motore a benzina.

P440e, sei cilindri da 3,0 litri, 620 Nm

P510e, 510 CV 3,0 litri sei cilindri, 700 Nm, 0-62 in 5,6 secondi

P360, 3.0 litri sei cilindri da 360 CV, MHEV, 500 Nm, 0-62 in 5,5 s

P400, 400 CV 3,0 litri sei cilindri, MHEV, 550 Nm

P530, V8 da 4,4 litri da 530 CV, 750 Nm di coppia, 0-62 in 4,6 secondi

D250, 249 CV 3,0 litri sei cilindri, MHEV, 600 Nm di coppia

D300, 3.0 litri sei cilindri da 300 CV, MHEV, 650 Nm di coppia

D350, 3.0 litri sei cilindri da 350 CV, MHEV, 700 Nm di coppia, 0-62 in 6,1 secondi

Tutti i modelli sono dotati di cambio automatico ZF a 8 rapporti.

La Range Rover conserva le sue capacità fuoristrada, con un sistema di trazione integrale intelligente, in grado di fornire coppia su richiesta o disconnettere la parte posteriore quando non è necessario.

C'è lo sterzo della ruota posteriore per affinare il raggio di sterzata, mentre le sospensioni pneumatiche adattive indipendenti possono prevedere cosa sta succedendo lungo la strada e assicurarti la stabilità di cui hai bisogno, sia che si tratti di curve veloci su strade bagnate o di avventurarsi nella natura selvaggia. Nel sistema Terrain Response 2 ora c'è una modalità Wade, che chiuderà tutte le prese d'aria prima che tu entri in acqua, con un guado fino a 900 mm supportato.

La Range Rover sarà sulle strade, a partire dal Regno Unito nella primavera del 2022 e con un prezzo di partenza non trascurabile di £ 94.400; la versione ibrida plug-in costerà da £ 103.485, con ordini ora aperti per tutti i modelli.

Sarà disponibile nelle finiture SE, HSE, Autobiography, con la First Edition disponibile anche durante il primo anno di vendita.

Scritto da Chris Hall.