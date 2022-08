Kia EV9 sarà un colosso elettrico con capacità di offroading

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Kia EV9 sarà lanciata nel 2023, con l'obiettivo di portare Kia nel segmento dei grandi SUV elettrici con un nuovo veicolo di punta.

Grazie all'ottima accoglienza riservata alla Kia EV6 e alla Kia Niro EV, c'è molta attesa per questo nuovo modello, che condivide lo stesso E-GMP della pluripremiata Kia EV6.

Al momento Kia si sta concentrando su test rigorosi per il nuovo modello, tra cui un regime estenuante per vedere come l'EV9 si comporta su tutte le superfici, comprese le prestazioni della trazione integrale e il guado.

La guida in acqua non è più una prerogativa delle Land Rover: in precedenza abbiamo riportato che anche la Toyota bZ4X era in grado di guadare fino a 500 mm di acqua e sembra che anche la Kia EV9 avrà alcune di queste capacità.

La Kia EV9 sarà una vettura a tre file di sedili, con sette posti a sedere, progettata per competere con vetture del calibro della Tesla Model X o della Mercedes EQB.

Kia afferma che la EV9 è in fase di sviluppo da 44 mesi e non abbiamo idea di quali batterie offrirà, né di che tipo di potenza avranno i motori.

Quello che sappiamo è che sarà voluminosa, con molto spazio, quindi potrebbe piacere a chi vuole andare in vacanza con la famiglia, il cane e tutta l'attrezzatura da campeggio.

Dalle immagini di prova che Kia ha condiviso, possiamo vedere che le portiere sono più convenzionali rispetto al modello concept e che ci sono anche specchietti retrovisori regolari, anziché telecamere.

Il pesante camuffamento nasconde molti dettagli della superficie, ma si può notare la presenza di un'enorme "griglia tigrata" sul frontale (anche se solida, quindi non una vera e propria griglia).

Ci aspettiamo anche che la EV9 venga lanciata con la modalità AutoMode, che dovrebbe essere la mossa di Kia verso la guida autonoma. Anche se non ci aspettiamo che la guida autonoma sia possibile, ci aspettiamo che combini la guida in corsia e il cruise control adattivo in un sistema più accessibile rispetto all'attuale implementazione di queste tecnologie.

Per ora, tuttavia, dovremo guardare e aspettare. La Kia EV9 sta arrivando, ma dovrete aspettare ancora un po' prima del lancio.

