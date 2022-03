Kia EV9 passa dal concept alla produzione, prevista per il 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Kia ha confermato che la Kia EV9 , presentata per la prima volta come concept car, entrerà in produzione, prevista per le strade europee nel 2023.

Il modello è un SUV più grande, seduto sopra la Kia EV6 che ha dimostrato di essere molto popolare e utilizza la stessa piattaforma E-GMP.

Il concept mostra un'autovettura a tre file e non ci sono un numero enorme di modelli EV a 7 posti sulla strada: Tesla Model X e Mercedes EQB sono i primi a pensare.

Resta da vedere se l'aspetto squadrato rimarrà nel modello di produzione, così come l'uso di quelle porte senza montante al centro dell'auto.

L'interno qui è stato progettato per essere più simile a una lounge di prima classe di una compagnia aerea e ci sono alcuni dettagli interessanti, come i mancorrenti sul tetto retrattili, il che significa che l'auto può essere il più aerodinamica possibile quando non sono necessari.

Ci sono specchi al posto delle telecamere - qualcosa che stiamo già vedendo sulle auto di serie - e un Tiger Nose ridisegnato - qui molto meno tigrato e riconoscendo che in realtà non hai bisogno di nulla sulla parte anteriore dell'auto, tranne che per lisciare l'aria flusso d'aria.

Ora siamo a buon punto nei piani di molti produttori per le auto elettriche , con più che appaiono sulle strade e un movimento in diversi segmenti al di fuori dei più popolari.

Mentre il passaggio a veicoli più grandi - che richiederanno prezzi più elevati - potrebbe essere relativamente facile, stiamo ancora aspettando di più alla fine della scala accessibile. Personaggi del calibro di Fiat 500e o Vauxhall Corsa-e hanno aperto alcune opzioni più convenienti, ma sarebbe bello vedere modelli di marchi come Kia e Hyundai prima piuttosto che dopo.

Tutti gli occhi si rivolgono al 2023 quando vedremo questo ampio SUV elettrico colpire le strade.

Scritto da Chris Hall.