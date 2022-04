Kia svela i prezzi della nuova Niro, compreso il modello EV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Kia ha tirato fuori le coperture dalla nuova Niro, un modello popolare per coloro che cercano un SUV compatto.

La nuova Niro è in realtà una riprogettazione completa, da zero, ma sarà ancora offerta come lo era in precedenza, con una scelta di powertrain ibrido, ibrido plug-in e completamente elettrico.

La Kia e-Niro rimane una delle nostre auto elettriche preferite sulla strada, ma questo aggiornamento - che sarà disponibile da aprile 2022 - sembra modernizzare e affrontare molti dei problemi del modello esistente.

Per tutta l'abilità tecnica della Niro, il design sembrava un po' datato, sia dentro che fuori e questo nuovo modello si muove per affrontare questo.

All'esterno, vedrete che il naso è cambiato, con la "Tiger Grille" radicalmente diversa. Ma il più grande cambiamento di design è intorno al lato dell'auto, con un montante posteriore laterale, che incorpora le luci posteriori - e nelle immagini che abbiamo visto finora - in un colore contrastante.

L'ultima volta che abbiamo visto questo tipo di dettaglio era la lama dell'Audi R8 sul lato. Certamente rende quest'auto distintiva e le conferisce un aspetto più da SUV.

L'interno ha avuto un cambiamento considerevole, passando ad una singola unità di visualizzazione che comprende sia le esposizioni centrali che del driver, con un cruscotto che si inclina via ad un lato.

Kia ha snellito alcune delle finiture interne per aumentare il senso di spazio, mentre c'è una modernizzazione in corso qui. Le porte, per esempio, hanno elementi inclinati che sembrano avvolgere il cruscotto nella parte anteriore, una marcata partenza dalle normali sezioni orizzontali che si trovano in queste aree.

Anche il mozzo del volante si è assottigliato, mentre Kia dice che utilizza materiali molto più sostenibili all'interno.

"La nuovissima Kia Niro rende semplice la pratica di uno stile di vita sostenibile con i suoi materiali eco-friendly, la tecnologia avanzata e i propulsori elettrici, mentre soddisfa anche le esigenze pratiche dei clienti", ha detto Ho Sung Song, presidente e CEO di Kia.

La Niro EV sarà alimentata da una batteria da 64,8 kWh, offrendo fino a 287 miglia di autonomia con un motore da 201 kW. Questo darà un tempo 0-62mph di 7,8 secondi.

Il modello plug-in avrà un motore a benzina da 1,6 litri con una batteria da 62 kWh, che consentirà 40 miglia di autonomia. La Niro Hybrid avrà un motore a benzina da 1,6 litri con un motore da 32kW.

I prezzi per il nuovo modello partiranno da 27.745 sterline, ma l'EV che è stato così popolare partirà da 34.995 sterline. Gli ordini aprono il 20 aprile.

Scritto da Chris Hall.