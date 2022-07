La Ioniq 6 "streamliner elettrificata" sembra destinata a continuare il dominio EV di Hyundai

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È giusto dire che Hyundai sta facendo faville nel settore delle auto elettriche, con la sua Ioniq 5 che ha vinto numerosi premi, e meritatamente. La prossima auto elettrica sarà la Ioniq 6, definita "streamliner elettrificata".

L'eleganza è lunga e bassa, come si addice al nome "streamliner", che evoca il romanticismo di un'epoca d'oro di viaggi, ma offre una proposta assolutamente moderna.

Il design è, ovviamente, guidato dall'aerodinamica per rendere quest'auto il più efficiente possibile e ciò contribuisce a farle raggiungere l'autonomia di 610 km (379 miglia). La batteria è da 77,4 kWh ed è costruita sulla piattaforma E-GMP, come la Ioniq 5.

Ci saranno opzioni di trazione posteriore o integrale, quest'ultima con una potenza di 239 kW, che consentirà di andare da 0 a 62 miglia orarie in 5,1 secondi, il che è piuttosto veloce. Allo stesso tempo, Hyundai dichiara che la Ioniq 6 sarà uno dei modelli più efficienti dal punto di vista energetico sul mercato.

Come abbiamo visto di recente su diverse auto elettriche, l'interno è davvero moderno e progettato più come un salotto che come un'auto tradizionale.

Alcuni elementi della Ioniq 6 sono riconoscibili dalla Ioniq 5, come i display interni e il sistema di infotainment, ma su questo modello la plancia si ribalta all'estremità in punte che ospitano i display degli specchietti retrovisori digitali.

L'illuminazione interna a doppia tonalità contribuisce all'atmosfera, mentre l'intensità dell'illuminazione ambientale può essere collegata alla velocità del veicolo. Più si guida velocemente, più l'illuminazione diventa intensa.

Lo spazio interno è stato ottimizzato, con sedili più sottili del 30% rispetto a molte altre auto, che occupano meno spazio, e con i sedili Relax Comfort opzionali. Hyundai pensa alla Ioniq 6 come a qualcosa di più di un semplice veicolo per andare da A a B: vuole che si usi quello spazio per rilassarsi o per lavorare.

Per rendere l'esperienza ancora più piacevole, l'abitacolo è caratterizzato da un "suono simile a quello di un'astronave", mentre la modalità di guida personalizzata consente di regolare le prestazioni dell'auto in base alle proprie esigenze.

Sono previsti anche numerosi aiuti alla guida, con Hyundai che ha preso spunto da Tesla per offrire l'assistenza al cambio di corsia e altri sistemi per offrire un'esperienza di guida semi-autonoma.

L'aspetto più interessante della Ioniq 6 è che gran parte dell'offerta sarà di serie. Hyundai tende a offrire ottime specifiche al livello base e certamente, di fronte alla concorrenza di Mercedes EQE o BMW i4, il prezzo sarà fondamentale.

Le prime consegne sono previste in Corea e in Europa verso la fine del 2022, mentre gli Stati Uniti seguiranno nel 2023.

Per dare il via all'esperienza di ordinazione, Hyundai si sta dirigendo verso il metaverso con Roblox e Zepeto, mentre ci sarà anche uno studio digitale XR dove sarà possibile progettare l'auto e visualizzarla utilizzando varie cuffie VR.

Scritto da Chris Hall.