Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Hyundai , durante il forum dell'Investor Day, ha annunciato i suoi piani per introdurre 17 nuovi veicoli elettrici entro i prossimi otto anni.

La casa automobilistica ha detto che 11 dei nuovi veicoli saranno assegnati al marchio Hyundai, mentre Genesis riceverà gli altri sei . I nuovi modelli Hyundai saranno costituiti da tre berline, sei SUV, un veicolo commerciale leggero e uno di "nuovo tipo". Genesis introdurrà due autovetture standard e quattro SUV, a partire dal lancio dell'Electrified GV70 entro la fine dell'anno.

Tieni presente che Genesis, il braccio di lusso di Hyundai, ha già promesso di diventare un marchio esclusivamente elettrico a partire dal 2025. Nel frattempo, Hyundai prevede di lanciare la seconda generazione della sua piattaforma E-GMP nel 2025, per ridurre i costi di produzione. Chiamato Integrated Modular Architecture (IMA), introdurrà una nuova era di batterie e motori standardizzati.

"Hyundai sta accelerando con successo la sua transizione verso l'elettrificazione e sta diventando un leader globale nei veicoli elettrici nonostante il difficile contesto aziendale causato dalla carenza globale di chip e dalla pandemia in corso", ha affermato Jaehoon Chang, presidente e CEO di Hyundai, in un comunicato stampa il 2 marzo 2022. "Insieme ai nostri sforzi continui per migliorare il valore dei veicoli elettrici, Hyundai Motor continuerà a garantire la propria sostenibilità aziendale come 'fornitore di soluzioni di mobilità' attraverso tecnologie avanzate non solo hardware ma anche software".

Hyundai ha dichiarato che mira a vendere 1,87 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2030. Per aumentare le sue vendite annuali, Hyundai ha anche annunciato una strategia di investimento da 12 miliardi di sterline.

Scritto da Maggie Tillman.