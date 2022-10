Confermato il lancio del SUV elettrico Honda Prologue nel 2024

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il primo SUV completamente elettrico di Honda entrerà in produzione nel 2024.

La Honda Prologue è stata presentata per la prima volta a maggio di quest'anno, ma ora la casa automobilistica giapponese ha rivelato il design definitivo e ha confermato che arriverà sulle strade statunitensi tra poco meno di due anni.

Honda presenterà prima un CR-V ibrido, che sarà il "veicolo d'ingresso" per Prologue. Seguirà poi il SUV a batteria, dal look pulito e "neo-rugged".

"Non aspetteremo fino al 2024 per attirare gli acquirenti di veicoli elettrici, perché vediamo una progressione naturale per i clienti del CR-V verso Prologue, con le sue dimensioni leggermente maggiori, gli interni più ampi e la sua maneggevolezza", ha dichiarato il vicepresidente di American Honda, Gary Robinson.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Supporteremo questa transizione mettendo in atto strategie intelligenti con il CR-V ibrido, che consentiranno ai nostri clienti di passare a un veicolo elettrico".

Ulteriori dettagli su Honda Prologue saranno resi noti nei prossimi mesi. Al momento sappiamo che avrà cerchi da 21,8 pollici e sarà disponibile in un esclusivo colore esterno North Shore Pearl.

Sarà circa 8 pollici più lungo e 5 pollici più largo del CR-V 2023 e avrà un pannello di visualizzazione completamente digitale da 11 pollici. Sarà presente anche un display per l'infotainment da 11,3 pollici.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

Non è ancora stato rivelato se la Prologue sarà disponibile anche al di fuori del Nord America.

Scritto da Rik Henderson.