Waze è ora integrato nella vostra auto, se avete quella giusta

(Pocket-lint) - Google ha annunciato che Waze, la popolare applicazione di navigazione per iPhone e Android, è ora disponibile in alcune auto senza bisogno di un telefono.

In precedenza, l'utilizzo di Waze richiedeva la connessione del telefono tramite CarPlay o Android Auto, ma ora non più. Google afferma che alcune persone possono semplicemente accedere al sistema di infotainment della propria auto e avviare direttamente il sistema, senza bisogno di cavi o dock.

Come probabilmente avrete già intuito, ci sono alcuni inconvenienti. Il primo è che Waze è disponibile solo nelle auto con Google integrato, il che limita leggermente le cose. Infatti, Google afferma che Waze è disponibile solo per i conducenti dei nuovi veicoli elettrici Renault Austral Hybrid e Renault Megane E-Tech in Europa. Tuttavia, altri veicoli saranno presumibilmente disponibili nel corso del prossimo anno.

"L'integrazione della navigazione in tempo reale, del percorso e degli avvisi di Waze nel display dei veicoli Renault rende l'esperienza di guida semplificata e senza interruzioni", afferma Aron Di Castro, Direttore Marketing e Partnership di Waze. "Non vediamo l'ora di portare questa eccellente esperienza di guida a un maggior numero di utenti in tutto il mondo nel 2023".

Per quanto riguarda l'avvio dell'esperienza Waze, Google afferma che gli utenti "possono facilmente scaricare Waze for OpenR link direttamente da Google Play nel loro veicolo Renault o dall'applicazione mobile My Renault". Gli utenti Waze esistenti potranno accedere utilizzando le proprie credenziali, mentre coloro che iniziano da capo potranno anche registrare un nuovo account, se necessario.

