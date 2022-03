Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con la Ford Mustang Mach-e già in circolazione, l'azienda ha chiarito più dettagli sui suoi piani elettrici per il prossimo futuro.

Ford ha annunciato un grande cambiamento nel business: Ford Model e è l'ombrello che copre le autovetture elettriche, Ford Blue è il business a combustione, mentre Ford Pro copre il lato commerciale (furgoni).

Passando alle specifiche del nuovo annuncio, Ford ha confermato che costruirà un nuovo crossover elettrico di medie dimensioni nel 2023 presso il suo stabilimento di produzione a Colonia, in Germania.

Ford non dice nulla su questo nuovo modello, ma afferma che ne verranno annunciati altri verso la fine del 2022.

La società ha anche confermato che ci sarà una versione elettrica della sua auto più venduta in Europa, la Ford Puma. Questo arriverà sulle strade nel 2024. Finora Ford ha venduto oltre 130.000 modelli Ford Puma in Europa, quindi è probabile che questo colpirà il mercato di massa in grande stile.

Ford ha confermato che costruirà un secondo crossover, che chiama un crossover sportivo, nel 2024. Resta da vedere se questa sarà una versione coupé del veicolo sopra menzionato o qualcosa di completamente nuovo.

Di conseguenza, Ford ha annunciato che la Ford Ecosport sarà interrotta.

Sul lato commerciale, Ford Pro ha confermato che lancerà un nuovo Transit Custom da 1 tonnellata e un Tourneo Custom elettrico nel 2023, seguito dal Transit Courier e dal Tourneo Courier nel 2024.

Ciò significa che entro il 2024, Ford avrà una gamma di nove diversi modelli elettrici tra passeggeri e veicoli commerciali, con un obiettivo di oltre 600.000 veicoli elettrici venduti entro il 2026.

C'è sicuramente altro in arrivo su questa storia e possiamo aspettarci di saperne di più verso la fine del 2022.

Scritto da Chris Hall.