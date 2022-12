Fiat vi venderà un'auto molto reale nel metaverso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Acquistare una Fiat non significa necessariamente mettere piede in una concessionaria tradizionale: l'azienda permette di farlo nel metaverso.

Il Metaverse Store Fiat presenta l'ultimo modello di punta del marchio, la 500 LaPrima by Bocelli, e promette un'esperienza digitale in cui gli acquirenti possono trovare e poi configurare la loro prossima auto senza mai uscire di casa.

Sebbene questa speciale Fiat 500 sia l'auto di lancio, Fiat afferma che l'intera gamma 500 sarà offerta entro la fine dell'anno, mentre altri modelli saranno disponibili nel 2023. Per ora, però, si tratta solo della piccola auto che potrebbe. Anche coloro che cercano la Fiat 500e elettrica dovrebbero essere pronti a partire presto.

Sebbene l'uso della parola "metaverso" possa far pensare che sia necessario un auricolare VR per acquistare l'auto, non è affatto così. Il Metaverse Store Fiat è stato realizzato in collaborazione con Touchcast e Microsoft e non è necessario un auricolare. Potrete comunque acquistare la vostra prossima auto con un'ampia visuale a 360 gradi, ma solo su uno schermo piatto.

Volete fare un giro di prova dell'auto? Nessun problema, la 500 La Prima di Bocelli può essere guidata su La Pista 500, la pista sul tetto dell'edificio del Lingotto a Torino. Ma se volete provare qualcos'altro, dovrete recarvi presso un vero e proprio concessionario.

Nel mondo reale.

Scritto da Oliver Haslam.