La Abarth 500e completamente elettrica è qui e promette sorrisi a volontà

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'attesissima Abarth 500e è arrivata e promette di far sorridere chi la guiderà.

L'Abarth 500e si basa sulla già popolare Fiat 500e, ma questa sembra essere "più Abarth che mai". Non è chiaro cosa significhi esattamente, ma sappiamo che quest'auto completamente elettrica ha tutte le carte in regola per entusiasmare.

Per quanto riguarda il confronto con la 500 Abarth a benzina, questa è più veloce. Ci dicono che è più veloce di un secondo, il che significa un'accelerazione del 50% più rapida da 12 a 25 miglia orarie. Abarth afferma che anche la nuova versione elettrica è più veloce nel passare da 25 a 37 miglia orarie, in soli 1,5 secondi. La stessa cosa vale anche per il passaggio da 37 a 62 miglia orarie.

Se tutto questo vi sembra una statistica fatta con le molle, potreste avere ragione. Ma ecco alcuni numeri freddi e concreti: la 500e Abarth è dotata di una batteria da 42 kWh in grado di erogare 155 CV. La 500e Abarth scatta da 0 a 62 miglia orarie in sette secondi, il che, pur non essendo un'auto da Tesla, è di tutto rispetto.

In termini di ricarica, il sistema di ricarica rapida da 85 kW consente di ottenere l'80% della batteria in soli 35 minuti, ma non ci è ancora stato fornito alcun dato sull'autonomia effettiva. Non sappiamo nemmeno quanto pesa questa macchina. Né tantomeno i prezzi, se è per questo.

Sappiamo però che ci sarà una versione soft-top. CarPlay e Android Autio sono entrambi inclusi, così come un caricabatterie wireless per chi ha bisogno di ricaricare la batteria del telefono.

Per quanto riguarda la disponibilità, le auto dovrebbero iniziare ad arrivare sui vialetti verso la metà del 2023.

Scritto da Oliver Haslam.