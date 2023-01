Il concept del cockpit Synthesis di Chrysler mostra il futuro della guida

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chrysler ha svelato il dimostratore dell'abitacolo Synthesis, una nuova esperienza di quello che, secondo l'azienda, sarà l'avanguardia del suo passaggio ai veicoli elettrici.

Il Chrysler Synthesis a due posti è disponibile al CES 2023 a partire dal 5 gennaio e offre ai conducenti un assaggio di quello che sarà il futuro dei veicoli Chrysler. È anche il cuore di ciò che la casa madre Stellantis ha in mente per un'intera gamma di veicoli, a partire dai più piccoli e fino ai grandi camion. Versioni di quello che Chrysler sta mostrando qui li alimenteranno tutti.

Tutto ha inizio con l'STLA Brain, un sistema che integra la tecnologia in tutto l'abitacolo dell'auto e che si adatta a ben 37,2 pollici di schermi di infotainment per entrambi gli occupanti delle file anteriori. Chrysler afferma che l'intelligenza artificiale avanzata consentirà a STLA Brain di adattarsi alle esigenze delle persone nel corso del tempo, apprendendo le preferenze degli utenti e modificandole in base alle loro esigenze. STLA Brain farà anche parte di un nuovo assistente digitale chiamato MyDay, che si occuperà di tutto, dagli aggiornamenti al calendario.

Volete meditare mentre guidate? Chrysler afferma che le modalità Chill/Zen/Fun creeranno "un'esperienza sensoriale" mentre l'auto è ferma o viene guidata autonomamente. Questo ci porta alla prossima parte importante della demo della Synthesis: la tecnologia di guida autonoma.

La concept Synthesis mostra anche STLA AutoDrive off, il sistema di guida autonoma di livello 3 di Chrysler che dovrebbe consentire ai conducenti di distogliere lo sguardo dalla strada e fare praticamente tutto ciò che vogliono, purché siano consapevoli. Non si sa però quando AutoDrive sarà disponibile.

L'intero concetto sembra piuttosto interessante e sarà affascinante vedere come si adatterà a vetture di dimensioni e design diversi.

Scritto da Oliver Haslam.