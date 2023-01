BMW: Non vogliamo che Apple o Google si impadroniscano di tutte le interazioni con i veicoli - questo è decisamente il nostro spazio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni BMW è stata all'avanguardia in molti sviluppi Apple nel settore automobilistico e spesso è stato il primo marchio a offrire le funzioni più avanzate offerte dall'iPhone.

È stata la prima a offrire Apple CarPlay senza fili - e in effetti non era interessata a offrire Android Auto finché non fosse diventato anch'esso senza fili - ma è stata anche la prima marca a supportare Apple CarKey, avendo collaborato alla definizione dello standard che ne è alla base.

Ma c'è un limite a quanto BMW lascerà andare Apple o Google quando si tratta di controllare i suoi veicoli. Sebbene BMW sia felice che Apple CarPlay o Android Auto offrano una serie di funzioni telefoniche all'interno dell'auto, c'è un limite quando si tratta di controllare le funzioni dell'auto.

In un'intervista con Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di BMW e responsabile della tecnologia del marchio automobilistico tedesco, abbiamo chiesto cosa pensasse BMW del desiderio di Apple di occupare tutti gli schermi dell'auto e di gestire una gigantesca esperienza CarPlay.

Questa esperienza è stata mostrata alla WWDC 2022 e dovrebbe essere supportata da una serie di veicoli di lancio nel 2023. Ma cosa ne pensa BMW di cedere il controllo a terzi?

"Non ci piace", ha detto Weber, "perché questa è una BMW e non una Apple Car".

Weber ha voluto chiarire che le funzioni telefoniche sono le benvenute: "Vogliamo un'esperienza piacevole [per] l'integrazione delle tipiche funzioni telefoniche e delle interazioni a cui si è abituati con il telefono", ha sottolineato Weber, "ma poi c'è uno spazio che è orientato all'auto e questo è sicuramente il nostro spazio".

Apple CarPlay è stato indubbiamente molto apprezzato. Molti ora entrano in auto, collegano il proprio telefono e aggirano le disposizioni che il produttore dell'auto potrebbe aver previsto per i principali servizi di intrattenimento.

Tuttavia, l'utilizzo di un servizio come Apple CarPlay ha sempre avuto un lato negativo: l'integrazione. Se da un lato il display principale viene ripreso e forse la musica ID nel cluster o nell'head-up display, dall'altro se si sceglie di utilizzare qualcosa come Apple Maps o Waze, si scopre che non si ottiene lo stesso livello di integrazione che si avrebbe con i sistemi dell'auto.

"Quando si tratta di controllare un veicolo, di cercare una stazione di ricarica, di valutare la stazione di ricarica, di scegliere le stazioni di ricarica, di sapere cosa succede nelle vicinanze, vogliamo che l'interazione con il cliente avvenga come BMW e non sia affidata ad Apple".

"Ci sono sempre più funzioni, soprattutto per i veicoli elettrici: qual è la condizione della batteria? È calda? È fredda? A che ora arriverete a destinazione? - Tutto questo non ha nulla a che vedere con un telefono che assume il controllo del veicolo", afferma Weber.

L'obiettivo di Apple per la prossima generazione di CarPlay è quello di fornire l'interfaccia per molte altre funzioni oltre al semplice intrattenimento, offrendo un'esperienza Apple su tutti i display dell'auto, compresi quelli del quadro di bordo e di elementi come l'indicatore del carburante, il tachimetro o il climatizzatore.

Parlando dello stesso argomento, Christophe Grote, SVP dell'elettronica e del software di BMW, durante una sessione del CES 2023, ha affermato che Apple sarà supportata attraverso le funzioni di mirroring del telefono, ma non sarà supportato un sistema completo che vada oltre il mirroring del telefono.

BMW non ha scelto Apple in modo particolare: in effetti, Google si trova nella stessa posizione, con BMW che non è disposta a offrire tutti i servizi automobilistici di Google (come quelli di Polestar o Volvo, ad esempio), soprattutto a causa delle licenze necessarie e di ciò che accade ai dati dei clienti. BMW non vuole cederli a Google.

Tuttavia, BMW passerà a una piattaforma Android per il Sistema Operativo 9, il suo software di prossima generazione per auto.

Ma BMW sta utilizzando il sistema operativo open source Android Automotive OS, completamente personalizzato per l'esperienza BMW e offrendo una serie di applicazioni native fornite dall'app store Faurecia Aptoide - con BMW che mantiene il controllo completo, piuttosto che cedere parte di questo a Google.

L'attenzione delle auto moderne si sta allontanando dai tradizionali ambiti della guida e della maneggevolezza, per passare invece alle esperienze digitali connesse, ma è chiaro che BMW vuole mantenere il controllo e sviluppare un'esperienza di sua proprietà, senza sacrificare la connettività e le esperienze offerte da aziende del calibro di Apple e Google.

