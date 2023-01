BMW punta ad avere un head-up display a tutto schermo nelle auto a partire dal 2025

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - BMW ha delineato la sua visione di un HUD (Heads-up Display) a tutto schermo per migliorare la realtà di chi guida in futuro.

Presentando il BMW i Vision Dee al CES 2023, BMW ha presentato un concetto in cui l'intero parabrezza, la superficie più grande dell'auto, può essere utilizzato come HUD.

Utilizzando la tecnologia di proiezione, l'idea è di passare dall'attuale posizione in cui una piccola sezione del parabrezza fornisce alcune informazioni a un futuro in cui più spazio vuoto può essere utilizzato in modo costruttivo.

L'idea è quella di consentire al guidatore di tenere gli occhi sulla strada, anziché guardarli in basso su un display. Attualmente, ad esempio, BMW offre una navigazione di tipo AR, ma si trova sul display centrale dell'auto, quindi per sfruttarla appieno bisogna distogliere lo sguardo dalla strada.

La parte interessante di questa proposta è che BMW vuole che questa tecnologia sia presente in quella che chiama Neue Klasse (che si traduce semplicemente in Nuova Classe) o nei veicoli a partire dal 2025.

Il concept BMW i Vision Dee presentato alla fiera tecnologica di Las Vegas non si limita a utilizzare la tecnologia di proiezione per l'HUD sul parabrezza, ma sfrutta anche i finestrini laterali, con la possibilità di proiettarvi il proprio avatar.

Questo è stato progettato per aggiungere un po' di divertimento all'esperienza di benvenuto: quando ci si avvicina all'auto, si può essere accolti da un proprio avatar, per una maggiore personalizzazione dell'esperienza.

Non è la prima volta che BMW utilizza la proiezione nei suoi veicoli concept. La recente Mini Aceman Concept, ad esempio, proiettava immagini di mappatura sul cruscotto, migliorando l'esperienza interna e rendendo le superfici piatte molto più funzionali.

Per quanto riguarda la manifestazione reale di questa tecnologia HUD a schermo intero, non vediamo l'ora di vederla in azione nel 2025.

