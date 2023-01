BMW presenta un concetto di auto che cambia colore, la BMW i Vision Dee

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - BMW ha tolto le coperture da un'auto che può cambiare colore, grazie all'applicazione della tecnologia E Ink a colori.

Dopo la BMW iX Flow in bianco e nero che è stata il pezzo forte del CES 2022, BMW ha fatto un ulteriore passo avanti presentando al CES 2023 un'auto che cambia colore.

A differenza del modello precedente, che passava da una tonalità monocromatica all'altra ed era basato sul modello di serie della BMW iX, il nuovo skin cambia colore è applicato a un concept, chiamato BMW i Vision Dee.

Dee è l'acronimo di "digital emotional experience" (esperienza emozionale digitale) e quest'auto ha molto di più del semplice cambiamento di colore.

Ma come ha fatto BMW a realizzare questa impresa? Ha collaborato con E Ink per rivestire l'auto di 240 segmenti E Ink, ciascuno controllato individualmente e in grado di visualizzare fino a 32 colori diversi. Come per l'iX Flow, i pannelli sono tagliati al laser e adattati alle superfici curve per creare l'effetto.

Il risultato è che è possibile ottenere praticamente qualsiasi combinazione di colori, il che significa che l'auto può essere adattata al vostro stile, al vostro umore o al vostro abbigliamento del giorno - e ci vogliono solo pochi secondi per cambiare il design.

La BMW i Vision Dee offre molto di più delle semplici capacità camaleontiche. È stata progettata per fondere il mondo fisico e quello virtuale, adottando tecnologie di proiezione interna che consentono di visualizzare il proprio avatar sul finestrino e di utilizzare l'intero parabrezza come head-up display.

Quest'auto è stata progettata per essere in grado di scivolare tra le realtà, più che un semplice veicolo per esplorare il mondo fisico, si può scivolare nel mondo virtuale, inserendo contenuti digitali per migliorare l'esperienza.

Ci piace soprattutto la rivisitazione della griglia del rene BMW sul frontale dell'auto che, grazie ai pannelli E Ink, può ora essere più simile a un set di occhi, in grado di reagire a voi digitalmente, nel mondo fisico.

Inoltre, offre un abitacolo più simile a un comodo salotto, con i finestrini che possono essere oscurati su richiesta.

Naturalmente si tratta solo di un concept, ma le idee sono interessanti e sembra che la BMW stia spingendo per avere funzionalità di heads-up display a tutto schermo sulle sue auto di serie a partire dal 2025.

Scritto da Chris Hall.