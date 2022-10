Questa è la BMW XM: un SUV di lusso superpotente in arrivo nel 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

PALM SPRINGS, CA (Pocket-lint) - La BMW Concept XM è stata presentata per la prima volta alla fine del 2021, progettata per essere l'auto M più potente di sempre. Il fatto che si tratti di un SUV piuttosto che di una berlina sportiva vede BMW M seguire le tendenze che indicano un desiderio sempre crescente di auto più grandi, più audaci e di tipo SUV.

La BMW XM è stata confermata a metà del 2022 e l'abbiamo incontrata a Palm Springs, in California, nell'ottobre del 2022. La BMW XM ha aperto gli ordini, con consegne previste per il 2023.

Il design della BMW XM

La BMW XM non è solo un nuovo modello X a cui è stato applicato il trattamento M, ma è stata progettata per essere un terzo pilastro al vertice dell'offerta BMW. La Serie 7 si trova su un lato, la BMX X7 sull'altro.

Questo spiega alcune delle caratteristiche della BMW XM, come il design sdoppiato dei fari, con le luci diurne superiori separate dai fari attivi a LED Matrix leggermente incassati che si trovano sotto. Questa soluzione è presente anche sulla Serie 7 e sulla X7, con l'obiettivo di creare un'atmosfera familiare.

L'iconica griglia a rene è più compatta rispetto alla BMW iX, ma si può notare la somiglianza complessiva con il SUV elettrico (o SAV, come piace chiamarlo a BMW) appositamente costruito da BMW, ma c'è anche la sensazione che la BMW XM sia qualcosa di speciale.

Ed è proprio così. La BMW XM è stata progettata per fondere insieme due mondi: l'eredità sportiva per la quale la BMW M è nota, insieme al comfort lussuoso della BMW Serie 7. È forse un'accoppiata improbabile, ma una volta seduti all'interno della BMW XM, funziona davvero.

Nella parte anteriore, la BMW XM è come ci si aspetterebbe da un'auto M. Ha sedili sportivi, progettati per tenervi saldamente in posizione mentre affrontate le curve, ma la seconda fila è davvero spaziosa, con molto spazio per le gambe, un pavimento quasi piatto e una caratteristica unica: i rinforzi dei sedili sulle portiere posteriori.

Questo interessante pezzo di design degli interni significa che quando la porta è chiusa, ha l'effetto di aggiungere più imbottitura alla giunzione tra il sedile e la fiancata dell'auto. Il risultato? Significa che non si è costretti a sedersi in avanti, ma si può sedere in posizione più angolata, rendendo più facile parlare con l'altra persona nella parte posteriore dell'auto.

In un certo senso, la parte posteriore della BMW XM è come un sontuoso spazio lounge, progettato per essere comune, mentre la parte anteriore è più simile a una BMW ad alte prestazioni. È un design ibrido, e anche un propulsore ibrido.

Potenza e prestazioni della BMW XM

Il punto in cui la BMW XM vuole differenziarsi da altri SUV ad alte prestazioni, come l'Aston Martin DBX707, è la presentazione di un propulsore ibrido plug-in.

Il motore V8 da 4,4 litri è abbinato a un motore da 145 kW, per una potenza combinata di 653 CV o 480 kW. In questo modo la BMW XM scatta da 0 a 62 miglia orarie in 4,3 secondi, il che non è poco.

Tuttavia, alla fine del 2023 verrà aggiunta la BMW XM Label Red, che aumenterà la potenza combinata a 748 CV o 550 kW. Si tratterà del modello BMW M omologato su strada più potente di sempre, che è il titolo con cui BMW si presenta.

La batteria ha una capacità di 25,7 kWh ed è in grado di garantire circa 80 km di guida elettrica, con una velocità massima di 87 miglia all'ora, quindi è un'opzione interessante anche per l'uso pratico. Non si tratta solo di un V8 da corsa per provare l'ebbrezza della nota di scarico, ma vi permetterà di girare silenziosamente nelle aree urbane a emissioni zero. Essendo un'ibrida plug-in, potrete ricaricarla a casa per sfruttare appieno la propulsione elettrica che offre.

Interni e tecnologia della BMW XM

L'interno della BMW XM sarà caratterizzato dallo stesso tipo di display curvo della BMW iX, presente nella nuova Serie 7 e nella nuova BMW X7. Anche in questo caso, si tratta di un marchio di fabbrica dei modelli di punta di BMW e il sistema operativo BMW 8.0.

Avrete a disposizione una gamma completa di tecnologie di guida intelligente e di funzioni di assistenza, ma questo sistema operativo significa anche che può essere aggiornato via etere, supporterà il vostro smartphone e vi offrirà una gamma completa di funzioni connesse. C'è ancora il controller iDrive evoluto, oltre al supporto touch, ma noi ci limitiamo ai pulsanti se non volete che il vostro grande display si ricopra di impronte digitali.

Non si tratta di un'auto ridotta al minimo per le prestazioni. Al contrario, c'è un certo fascino nell'insieme, compreso un tetto unico che riprende il design angolare visto altrove e che è illuminato, in modo da adattarsi ai colori dell'illuminazione ambientale che troverete altrove.

Tuttavia, non ci sono molte opzioni. Progettata per essere un'ammiraglia, quasi tutto è di serie, quindi non vi troverete a poter scegliere un modello leggermente più economico.

Dovremo aspettare di guidare la BMW XM per sapere qualcosa di più sull'esperienza tecnologica degli interni, ma ci aspettiamo che sia più o meno la stessa della BMW iX.

Prezzi della BMW XM

La BMW XM parte da 145.885 sterline e potete visitare il sito web di BMW per progettare l'auto da soli e fare un ordine. Le consegne sono previste per il 2023. Non c'è dubbio che sia costosa e che sia destinata al mercato statunitense. Ci aspettiamo di potervi dare maggiori informazioni nel 2023.

