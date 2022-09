BMW passa ad Alexa per l'assistenza vocale in auto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oltre al lancio di una serie di nuovi prodotti, tra cui un Echo Auto di nuova generazione, Amazon e BMW hanno annunciato una collaborazione durante l 'evento di presentazione di mercoledì.

La casa automobilistica passerà ad Alexa come assistente vocale di bordo. Ha rivelato che adotterà la tecnologia di Amazon nei veicoli entro "i prossimi due anni".

Attualmente, BMW utilizza il proprio software di interazione vocale - BMW Intelligent Personal Assistant. Tuttavia, un nuovo sistema è stato sviluppato su misura attorno alla piattaforma Alexa per offrire un "dialogo più naturale tra il conducente e il veicolo".

I clienti potranno scegliere tra l'assistente vocale BMW e Alexa. Se lo desiderano, possono anche scegliere di far lavorare entrambi gli assistenti insieme.

"Questo porterà l'esperienza digitale a un livello completamente nuovo", ha dichiarato Stephan Durach, vicepresidente senior di BMW.

"Questa collaborazione con BMW è un ottimo esempio di ciò per cui è stato progettato l'assistente personalizzato Alexa: rendere più semplice e veloce per le aziende lo sviluppo di assistenti intelligenti personalizzati per praticamente qualsiasi dispositivo", ha aggiunto Dave Limp, dirigente di Amazon.

Alexa integrato in un'auto è un concetto relativamente nuovo, anche se il nuovo Echo Auto è stato progettato per consentire a tutti gli automobilisti di aggiungere l'assistente alla loro esperienza di guida. A differenza del modello precedente, è dotato di un supporto adesivo che consente di posizionarlo ovunque ed è più piccolo e più sottile di prima.

Scritto da Rik Henderson.