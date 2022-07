BMW vuole che si paghi un canone mensile per le funzioni di lusso

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - BMW non ha fatto mistero del suo desiderio di generare entrate regolari dal suo stock di auto in tutto il mondo, avendo parlato dell'idea già nel 2020 senza troppe pretese.

Ora, però, l'iniziativa sta facendo di nuovo notizia, poiché gli schemi di prezzo appena lanciati per alcuni dei suoi abbonamenti in auto sono stati condivisi e, in alcuni casi, sono da non credere.

Il negozio BMW ConnectedDrive presenta una serie di opzioni che potete aggiungere alla vostra BMW, molte delle quali si limitano ad attivare funzioni per l'hardware già integrato nell'auto.

Ciò significa, ad esempio, che potete pagare 15 sterline al mese per attivare il riscaldamento dei sedili anteriori della vostra auto, o pagare una tariffa unica di 350 sterline per avere questa opzione in eterno.

Oppure, forse, potreste desiderare un sistema di commutazione automatica tra fari abbaglianti e luci normali: questo assistente costerà 10 sterline al mese, o 200 sterline per essere utilizzato per sempre.

L'idea di pagare un piccolo extra per una modifica che potrebbe migliorare leggermente la vostra esperienza in auto non è una novità, ma il fatto che l'ingegneria sia già pronta e che stiate semplicemente pagando per sbloccare un blocco software è più difficile da accettare.

Naturalmente, se l'impegno di BMW in questo settore si tradurrà in un flusso di entrate in linea con le sue speranze, queste microtransazioni saranno probabilmente destinate a rimanere.

Scritto da Max Freeman-Mills.