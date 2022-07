Il sistema operativo 8 di BMW funzionerà con Android Automotive su alcuni modelli BMW futuri

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - BMW ha annunciato in sordina che utilizzerà Android Automotive su alcuni futuri modelli BMW.

Le auto dell'azienda utilizzano la propria interfaccia utente, attualmente il BMW Operating System 8 che gira su una piattaforma basata su Linux, ma il nuovo annuncio conferma che l'azienda abbraccerà Android Automotive in futuro.

Secondo BMW, la mossa è stata pensata per consentire una maggiore personalizzazione da parte dei clienti e per "ampliare le funzioni e le opzioni digitali".

Android Automotive è la piattaforma per auto di Google. Negli ultimi anni ha guadagnato popolarità, ma non significa che si finirà per avere un'esperienza software come quella degli ultimi smartphone Android.

Fornisce invece una piattaforma con cui le case automobilistiche possono lavorare ed è probabile che, dal punto di vista visivo, l'esperienza in auto offerta da BMW rimanga la stessa, attenendosi al familiare sistema operativo BMW che si è evoluto negli ultimi 10 anni circa.

Android Automotive può offrire un'esperienza simile a quella di Google, come ad esempio in Polestar, ma è probabile che BMW utilizzi Android Automotive per rendere più facile lo sviluppo, piuttosto che per offrire, ad esempio, Google Maps.

In effetti, è possibile che i servizi di Google non siano inclusi nell'offerta. Come abbiamo detto, è probabile che non ci saranno grandi cambiamenti nell'aspetto visivo, poiché BMW vorrà mantenere l'esperienza per i clienti BMW.

"Stiamo integrando gli aspetti migliori di tutti i mondi, che potrebbero essere i nostri sviluppi interni, prodotti software open source o commerciali, a seconda di come si presenta la soluzione specifica", ha dichiarato Stephan Durach, sviluppatore principale dell'esperienza di guida digitale.

"Ci assicuriamo che i nostri clienti godano sempre di un'esperienza digitale unica e personalizzata nel loro veicolo".

BMW ha confermato che Android Automotive sarà utilizzato in alcuni veicoli a partire da marzo 2023 e sospettiamo di vedere piccoli indicatori delle opzioni aggiuntive che offre evidenziati nei lanci futuri.

Auto elettriche del futuro: le prossime auto alimentate a batteria che saranno sulle strade entro i prossimi 5 anni Di Chris Hall · 1 luglio 2022

Scritto da Chris Hall.