La BMW Serie 7 è stata completamente ridisegnata, con la i7 che è la scelta elettrica per i VVIP

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - BMW ha presentato l'ultima iterazione della Serie 7, compresa per la prima volta una versione completamente elettrica.

Questa berlina di lusso fa anche un passo avanti come auto da guidare, dato che ora sarà disponibile esclusivamente nella sua forma a passo lungo. Nonostante offra la versione con il marchio i7 che ci interessa di più, ci sarà ancora una versione diesel in Europa, opzioni ibride plug-in e modelli con il marchio M in arrivo in futuro.

È interessante notare che in Europa verrà lanciata come BMW i7 prima che altre versioni seguano nel 2023, quindi è un caso di auto elettrica prima.

Dall'esterno, la BMW Serie 7 è descritta come "monolitica", con la griglia a rene spesso criticata che ora riflette altri modelli recenti e definisce questa lastra di auto.

C'è una convenzionalità in esso, che assomiglia più alla berlina executive che ci si potrebbe aspettare e non si spinge troppo in là nel design futuristico. Non possiamo fare a meno di pensare che ci sia un'atmosfera da Bentley vecchia scuola.

Per quanto riguarda la BMW i7, c'è una coppia di motori che produce 544 cavalli (400kW) con un'autonomia citata di 310 miglia. Il pavimento dell'auto contiene una batteria da 101.7kWh, mentre c'è il supporto per la ricarica fino a 195kW, il che la renderà un ottimo modello per crociere a lungo raggio. Non è così capiente come la rivale Mercedes EQS.

In futuro ci sarà anche una versione targata M della i7, chiamata i7 M70 xDrive. Questa salirà a oltre 600 CV e offrirà un tempo da 0 a 100 km/h inferiore a 4 secondi.

Mentre l'esterno dell'auto non è troppo futuristico, l'interno lo è. Ci sono più schermi, con un focus sul comfort e il lusso, per garantire che quelli nella parte posteriore arrivino a destinazione completamente riposati, divertiti o informati.

Questo include il 31,3 pollici 8K Theatre Screen di BMW (alimentato da Amazon Fire TV), mentre il display anteriore supporta anche lo streaming, così il conducente può recuperare YouTube mentre carica l'auto.

L'auto è alimentata dall'ultimo BMW Operating System 8 - come si trova nella nuova BMW iX - mentre c'è il supporto per la guida automatizzata e il parcheggio, con BMW che sostiene che offrirà il livello 3 di autonomia.

Oltre a questo, ci sarà il controllo dello smartphone per la BMW Serie 7, così sarete in grado di parcheggiare a distanza, compreso avere l'auto che ricorda i percorsi fino a 200 metri, così sarete in grado di convocare a distanza l'auto per guidare dal vostro garage alla vostra porta d'ingresso, per esempio, e questo è in cima al supporto per le funzioni chiave digitale.

Oltre ad offrire sedili posteriori reclinabili, c'è il riscaldamento per i braccioli, non solo il sedile, con una gamma di opzioni interne peluche tra cui una pelle Merino o lana cashmere.

E sì, con l'obiettivo di trasportare passeggeri importanti, c'è anche una versione blindata della Serie 7 in sviluppo.

Il prezzo, se dovete chiedere, è a partire da £108.305 / $119.300 / €135.900 - ma la buona notizia è che il configuratore è attivo sul sito web di BMW in modo da poter andare a specificare la vostra auto proprio ora.

Scritto da Chris Hall.