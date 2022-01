BMW Theater Screen è una Fire TV da 31 pollici per il sedile posteriore della tua auto

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le case automobilistiche hanno sempre fantasticato sul fatto che la tua auto fosse più di un semplice veicolo per andare da A a B. Innumerevoli concetti hanno spinto l'idea che la tua auto abbia un interno come un salotto e che la utilizzerai per il tempo libero, non solo per guidare lavorare.

Con l'ultima generazione di auto elettriche, questo interno lounge è diventato molto più vicino, grazie alle opportunità di design offerte quando non è necessario incorporare tutti gli elementi meccanici di un'auto a combustione nell'interno.

Lo schermo del teatro BMW assomiglia a molti dei concetti che abbiamo visto prima, ma questo è un po' più reale. BMW ci dice che "le caratteristiche presentate sono molto vicine a quelle che lanceremo nella produzione in serie nel prossimo futuro", anche se non ci sono conferme su quando, quanto costerà o su quali modelli sarà disponibile.

Il sistema trasformerà il sedile posteriore della tua auto in un cinema, con il display 32:9 da 31 pollici che ruota dal tetto dell'auto, accompagnato da una colonna sonora di Hans Zimmer.

Allo stesso tempo, l'illuminazione interna si attenuerà e le tende da sole si alzeranno, per creare l'ambiente perfetto per guardare un film.

È un display super ampio con una risoluzione di 8000 x 2000 pixel, quindi non è esattamente lo stesso formato di 8K che potresti avere sulla TV di casa tua, ma consentirà la riproduzione in diversi aspetti, oltre allo zoom.

Il controllo avverrà tramite i pannelli nelle portiere dell'auto, mentre il contenuto stesso sarà alimentato da Fire TV . Ciò significa che sarai in grado di accedere a una gamma completa di contenuti e presumiamo che tutti i servizi di streaming che otterresti normalmente su Fire TV, quindi include artisti del calibro di Disney+ e Netflix.

(BMW precisa che il mercato cinese avrà un fornitore di streaming diverso.)

Ovviamente avrai bisogno di una connessione solida per trasmettere tutto in streaming e l'antenna 5G integrata dell'auto se ne occuperà per te.

Con la BMW iX recentemente lanciata come modello elettrico di punta dell'azienda, è probabile che questo sia il luogo in cui lo schermo teatrale farà la sua apparizione, insieme all'eccellente sistema audio Diamond Surround di Bower & Wilkins che è già un'opzione per l'auto.

Avendo ascoltato noi stessi quel sistema audio, sembra un'ottima configurazione per coloro che vogliono rilassarsi e guardare film nel retro della propria auto.

Questa potrebbe essere la prerogativa del VVIP che viene guidato, o potrebbe essere solo un ottimo modo per recuperare il ritardo su The Wheel of Time mentre ricarichi la tua auto.